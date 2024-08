Francisca Crovetto y Yasmani Acosta reciben un emotivo homenaje en La Moneda

Francisca Crovetto y Yasmani Acosta son recibidos como estrellas. Su histórica presentación en París 2024 permitió romper el maleficio del Team Chile en cuanto a las medallas olímpicas. Pasaron 16 años y cuatro Juegos para volver a obtener una presea, y dos décadas para que una fuera de oro.

La tiradora skeet consiguió el primer metal dorado desde Atenas 2004. Así, se convirtió en la tercera deportista que gana un oro tras Nicolás Massú y Fernando González, y en la primera mujer del país en hacerlo. En tanto, el luchador grecorromano consiguió una histórica plata, inédita en la disciplina.

Los deportistas recibieron honores. Fueron invitados al Palacio de La Moneda por el propio Presidente Gabriel Boric para celebrar la coronación olímpica y su paso a la gloria eterna del deporte nacional.

El encuentro se realizó pasada las 12 horas. Tanto Crovetto como Acosta llegaron entre aplausos al acceso del recinto presidencial. Fueron recibidos por el ministro del Deporte Jaime Pizarro y por la subsecretaria de la cartera Antonia Illanes.

Ahí, los cuatro desfilaron portando la bandera chilena, para posteriormente ingresar a La Moneda. En el palacio se encontraron con el Jefe de Estado, que los acogió cálidamente antes de mantener una cordial reunión. Abrazo y tomadura de mano para ambos.

Por un momento, Crovetto y Acosta posaron desde el balcón del palacio. “Saluden a su gente”, les señaló el mandatario. Ambos se abrazaron y mostraron sus respectivas preseas. Al salir, recibieron una ovación de las más de dos mil personas que llegaron a la Plaza de la Constitución, que aumentaron la algarabía y las vociferaciones cuando bajaron y volvieron a pasar por la puerta de La Moneda. Los aplausos y gritos de ceacheí fueron la tónica.

La emoción de los medallistas

“Yasmani y la Fran están representando a todos esos deportistas que se han sacado la cresta por tanto tiempo, con muchas precariedades, con muchas dificultades, con esfuerzos familiares importantes. Hay que valorar el esfuerzo de las familias de los deportistas, de los equipos técnicos que hay detrás, entrenadoras y entrenadores. Hacen una tremenda pega por dejar en alto en nombre de Chile”, señaló el Presidente Boric.

Además, manifestó su compromiso con el deporte: “Nos demoramos en salir por conversar en cómo hacer que estos logros no sean excepcionales y que el deporte de alto rendimiento nos pueda seguir dando alegrías en Chile, que no sean ocasionales o solamente por un brillo casual de individualidad, que sea una política de Estado de largo plazo”, complementó.

La primera de los deportistas en hablar fue Crovetto: “Simplemente, agradecerles el cariño y el amor que hemos recibido durante estos días. Estoy conmovida con verlos a todos ustedes acá y ver los mensajes de cariño, manifestó.

También valoró la multitudinaria presencia del público. “Ayer conversé con mi familia y decía ‘¿Te cachai no va nadie a la Plaza de la Constitución?, ‘por qué mejor no van ustedes de palos blancos’? Y no fue necesario porque están todos ustedes acá”, bromeó. “Les agradezco el tiempo. Nos están regalando algo que no se devuelve, que es el tiempo y eso es invaluable para nosotros. Gracias por acompañarnos, por el amor y que viva Chile mierda”, cerró.

Acosta también entregó sus sensaciones: “Desde que llegué en 2015 a Chile ha sido todo felicidad. De verdad que me han acogido muy bien y nada, me sentía en deuda. Llegué y me esforcé bastante en todo el proceso. Sin el apoyo de mis amigos y del pueblo chileno que me acogió, nada de esto hubiese sido posible. Quería regalarle una medalla al país”, señaló emocionado.

“Entrené tanto, me esforcé tanto y en Tokio no se dio. Lo seguí intentando hasta que llegué aquí a París 2024 y logré esta medalla que no solamente es mía, es de todos ustedes”, sentenció.