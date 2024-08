Presidente Boric llama por teléfono a Francisca Crovetto y Yasmani Acosta para invitarlos a La Moneda

Este domingo 11 de agosto finalizó París 2024, un evento que le entrega al Team Chile sólidos motivos para festejar. La delegación nacional quebrantó el maleficio de medallas olímpicas gracias a las actuaciones de Francisca Crovetto y Yasmani Acosta. Pasaron 16 años y cuatro Juegos para volver a obtener una presea, y dos décadas para que una de estas fuera de oro.

La tiradora skeet consiguió el primer metal dorado desde Atenas 2004. Así, se convirtió en la tercera deportista que gana un oro tras Nicolás Massú y Fernando González, y en la primera mujer del país en hacerlo. En tanto, el luchador grecorromano consiguió una histórica plata, inédita en la disciplina.

La celebración de los deportistas nacionales se trasladará al Palacio de La Moneda, donde los recibirá el Presidente Gabriel Boric para celebrar la coronación olímpica y su paso a la gloria del deporte chileno. El encuentro se realizará a eso de las 12 horas y también contará con la presencia del ministro del Deporte, Jaime Pizarro, y la subsecretaria de la cartera, Antonia Illanes.

Luego de la reunión, el Jefe de Estado encabezará un hito abierto a la ciudadanía en la Plaza de la Constitución. Ahí, se espera que Crovetto y Acosta sean ovacionados por la gente que llegue al recinto.

La invitación del Presidente Boric

El propio Presidente Boric fue el encargado de realizar la invitación formal para Crovetto y Acosta. El mandatario llamó personalmente a los dos deportistas para convocarlos a la ceremonia.

La medallista skeet, en su llegada al país, entregó sus sensaciones por la recepción del público chileno y por la reunión que tendrá en La Moneda. “La verdad es que ha tocado mi corazón, me ha conmovido muchísimo”, aseguró en el aeropuerto Arturo Merino Benítez. “Muy contenta de poder haber cumplido un sueño mío y también de todo un país”, añadió.

“Que la máxima institución del país nos reciba a mí y a Yasmani mañana y a continuar con la vida, la vida sigue. Feliz de estar de vuelta en Chile después de tanto tiempo”, sentenció.

La oriunda de San Miguel ya había mantenido una cercana conversación con el Presidente, momentos después de que se coronara con la medalla de oro. “Muchos no conocen las reglas del tiro skeet, pero todos se emocionaron cuando pasaste a los seis mejores, cuando quedaste con medalla y cuando fue la definición. La verdad es que todos se volvieron tiradores de alguna forma, todos estaban empuñando contigo. Así que de verdad, felicitaciones, me encantaría que cuando vengas recibirte en La Moneda, para agradecerte en nombre del pueblo de Chile esta tremenda alegría que nos has dado, siguiendo al senda de Marlene Ahrens, del Feña (González) del Nico (Massú) y de tantos otros deportistas, que independiente de que logren o no medallas, nos representan y estamos orgullosos de ellos”, señaló en esa instancia el mandatario.

Una emocionada Crovetto valoró el mensaje del Presidente Boric: “Encantada, ahí estaré y como muy bien dijiste, esto es un mensaje de que nada es imposible, que trabajen con convicción, que los sueños se construyen paso a paso, derrota tras derrota, victoria tras victoria”, indicó.

“Es un honor, por supuesto, que te llame el Presidente de la República. Siempre es un tremendo honor, así que agradecida por el llamado, por el mensaje de cariño y qué bonito que esto sirvió para que todos se inspiraran. El deporte con armas de fuego es uno de los deportes que más medallas junto con el tenis le ha dado a Chile”, sentenció.