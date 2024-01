Futbolistas, tenistas y luchadores: modelo creada por la inteligencia artificial engaña a diversos deportistas que incluso la invitan a salir

Seguramente a muchos influencers o creadores de contenido les encantaría tener 216 mil seguidores en sus redes sociales y facturar 10 mil dólares al mes. Este es el caso de Emily Pellegrini, una joven italiana de 23 años, de 1.65 metros de estatura y que vive en Los Ángeles. Habitualmente sube fotos de parte de su rutina diaria, sus viajes y hace historias en Instagram en las que se le pueden efectuar preguntas para conocer sus gustos. Claro que su mayor ingreso se produce gracias a la venta de contenido erótico en la plataforma Fanvue. Sin embargo, Emily Pellegrini no existe. Es una creación de la inteligencia artificial.

“El objetivo era hacerla simpática y atractiva. Quería mantenerla lo más real posible”, contó su creador en conversación con el medio británico DailyMail. La pregunta clave que se hizo para su realización fue “cuál es la chica de los sueños del hombre promedio”, cuenta. Y así nació Emily.

Claro que, según confiesa, esto le tomó bastante trabajo: “Al principio trabajé entre 14 y 16 horas al día con ella para descubrir realmente qué programas de Emily funcionan bien para su rostro, cuerpo y videos. Ahora trabajo ocho horas todos los días de la semana”.

Ofrecimientos a Dubai e invitaciones de diversos deportistas

Esta obra de la inteligencia artificial ha adquirido popularidad en redes sociales, a tal nivel que ni su propio creador sabe muy bien cómo sucedió: “La invitan a Dubai para conocerse”. “Hubo un momento en el que pensé: ‘¿Qué carajo está pasando?’”, dice.

El hombre responsable de Emily Pellegrini cuenta que hay más. Diversas figuras del mundo del deporte han invitado a citas a esta persona que no existe en la vida real: “Es muy diferente quién la contacta y dónde. A través de mensajes directos de Instagram hay personajes realmente famosos, como futbolistas, multimillonarios, luchadores de MMA y tenistas”.

Pese a que no reveló los nombres de los deportistas que quedaron cautivados con Emily, sí dio algunas pistas y mencionó a un famoso futbolista alemán que la cortejó: “’¿Cómo es posible que una dama tan hermosa no tenga novio?’, para luego pedirle su número de teléfono”. Su creador declara que incluso sostuvieron una conversación por WhatsApp con el mencionado jugador.

“Realmente se siente como una vida doble. Pero realmente no quiero ser público. No quiero estar en internet como un influencer que tiene que hacer vídeos todos los días mostrando todo lo que come y hace. Simplemente no es lo mío”, dice el responsable de esta creación, la cual en los últimos días ha seguido aumentando su popularidad en redes sociales.