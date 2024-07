Gabriel Boric: “Quizás hablar de fútbol no es la mejor idea, menos de la Conmebol”

No hay dudas que la Copa América ha instalado la polémica en el fútbol sudamericano. Problemas logísticos, errores arbitrales claros y violencia en los estadios marcaron un torneo que no cumplió las expectativas y que a momentos mostró lo peor del balompié continental.

Por lo mismo, las repercusiones y los comentarios en torno al trabajo de Conmebol no se han dejado esperar. Desde todos los ámbitos han apuntado a quienes comandan el fútbol sudamericano, siendo el presidente Gabriel Boric el último en sumarse a aquello.

El mandatario se encuentra en una gira oficial en Paraguay y este jueves, en medio de un encuentro con el presidente Santiago Peña y empresarios del Banco Central, se tomó un momento de relajo en medio de su discurso para darle una repasada a la institución liderada por Alejandro Domínguez.

Si bien el ex diputado abordó un sinfín de temas relacionados a las políticas exteriores y los posibles focos de inversión entre ambos países, también se tomó un segundo para lanzar un decidor mensaje sobre la Confederación Sudamericana de Fútbol, quien tiene su sede precisamente en Paraguay.

“Es cierto quizás hablar de fútbol no es la mejor idea, menos de la Conmebol”, expuso Boric en medio de su discurso frente a las autoridades paraguayas, quienes se tomaron con buen humor el comentario del mandatario.

“Sí podemos hablar de la carne, de la lengua, de la entrañita. Soy un parrillero aficionado donde el asado, como magallánico, formar parte de nueva vida. La carne paraguaya se come muchísimo en Chile”, fue la frase con la que siguió su intervención, dejando atrás el ámbito deportivo rápidamente.

Esta eso sí no es la primera vez que el presidente de la República se manifiesta en contra de las autoridades del fútbol, ya que cuando se anunció que Chile no iba a formar parte de la organización del Mundial de 2030, golpeó la mesa con una potente declaración. “Lamento que haya instituciones que funcionen de manera poco seria y sorpresiva y por supuesto, vamos a hacer valer todos los derechos que le correspondan a Chile, porque con la integridad nacional y con el nombre de Chile no se juega” señaló en aquella oportunidad.