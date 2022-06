Gabriel Costa está en medio de la polémica en Perú por llevar a su suegra al repechaje ante Australia

En Perú no solo siguen lamentándose por quedar fuera del Mundial de Qatar en el repechaje, sino que también por una polémica que involucra a su delegación y a quienes la acompañaron en su viaje a Medio Oriente, donde se jugó el encuentro. Una situación que tiene indignado a los fanáticos de ese país, debido a que reclaman que el equipo no tuvo una óptima concentración previa al encuentro.

La escuadra que dirige Ricardo Gareca cayó en los lanzamientos penales ante Australia, luego de igualar sin goles en el tiempo reglamentario, y no pudo clasificarse a la cita planetaria. Pero no fue lo único. Días después se hizo pública la información de que personas externas a la selección albirroja se subieron al avión junto a los futbolistas y trabajadores, y cuyos gastos de estadía en el país en el que se disputará la Copa del Mundo corrieron por parte de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

De acuerdo a los medios peruanos, el operativo que significó el viaje y la estadía tuvo un costo “no menor a US$ 1,3 millones”. Un monto elevado que se explica, en buena parte, por la alta cantidad de invitados que tuvo la selección, y por el cual clubes como Alianza Lima, Universitario de Deportes y Cienciano hoy le piden explicaciones a la FPF.

Este sábado, el diario Líbero, uno de los más importantes en Perú, entregó nuevos detalles sobre las 141 personas que acompañaron al combinado incaico a Barcelona, donde disputaron un amistoso, y luego a Qatar, para el repechaje. Entre ellos, aparecen nombres como los del barbero de Miguel Trauco, un amigo cercano de Christian Cueva, y otros profesionales que viajaron en la categoría más económica ofrecida por la aerolínea.

También hubo familiares de los futbolistas en la sección mencionada, como la suegra de Gabriel Costa, delantero de Colo Colo; y la cuñada de Christofer Gonzáles, otro que registró un paso por el Cacique hace algunos años. En segunda clase, en tanto, estuvieron presentes los presidentes de Amazonas, La Libertad, Huancavelica, Piura, Moquegua, Ica, San Martín, Joel Raffo y el de Sporting Cristal, así como también el timonel de la Liga 2.

Según el medio citado, la lista de quienes viajaron junto a la delegación de Perú fue cedida por Kike La Hoz de la revista Sudor, y consigna que ese día en el avión estuvieron 158 personas. Es decir, 17 personas más que la cantidad de pasajeros que se había conocido anteriormente. El medio consigna que el delantero uruguayo nacionalizado peruano también estaba acompañado por su esposa e hijos.

Foto: revista Sudor.

Sobre esta situación, Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la FEF, aseguró que se trata de un tema en el cual no tiene facultad alguna. “No es la primera vez que se ha viajado en un avión con más gente aparte de la delegación. El término que le quieran dar (invitado o no) depende de la federación. No es un tema que yo lo manejo o lo veo”, dijo.

Cabe mencionar que no es primera vez que Perú se ve envuelto en una situación de este calibre. Durante la Copa América de 2019, la Bicolor estuvo acompañada de sus familiares en la previa a la derrota por 5-0 frente a Brasil, el local. La caída provocó que el técnico Ricardo Gareca les solicitara a todas las personas ajenas a la delegación dejar el hotel.