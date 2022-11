Gabriel Suazo palpita el recambio: “Es inevitable que en algún momento la Generación Dorada ya no esté, y nosotros tenemos que tomar la batuta”

La era de Eduardo Berizzo en la Selección todavía no despega. La Roja no ha podido ganar en ninguno de los seis partidos en que el exayudante de Marcelo Bielsa lleva al frente del equipo. Este domingo la escuadra nacional tendrá una nueva oportunidad para poder salir de esta mala racha, que además confirma el peor comienzo de un entrenador en 100 años.

En la conferencia previa al amistoso de este domingo con Eslovaquia, Gabriel Suazo y Francisco Sierralta se refirieron al presente de la escuadra y a la importancia de los referentes del equipo en este nuevo proceso.

“Tenemos una historia gracias a la generación dorada, de los cuales hay varios con nosotros y tenemos la posibilidad de aprovecharlos dentro de la cancha, para aprender de ellos, de todo lo que han logrado por el país. Tenemos la fortuna de no hacer tan brusco el recambio, sino que ir adaptándonos con ellos, que nos vayan dando el conocimiento y la experiencia de tanto tiempo en la selección”, expresó el capitán de Colo Colo.

Para el zurdo, eso sí, en algún momento ese recambio se producirá. “Es inevitable que en algún momento ya no esté (la Generación Dorada) con nosotros, y tenemos que tomar la batuta por llamarlo de una forma. Es un placer compartir con ellos en el día a día, en los entrenamientos y en los partidos para poder aprender de cada uno y hacer las mejores elecciones para el futuro, y estar con la ambición de clasificar al siguiente Mundial”.

“Me siento en el mismo lugar donde comencé, peleando un puesto en cada entrenamiento. No encuentro que me haya ganado el puesto, ni que de acá no me moverá nadie, al contrario, tengo que seguir demostrando”, comentó sobre su consolidación en la Roja. Y añadió: “Hay jugadores muy buenos en mi posición, está Eugenio Mena que no pudo venir por una lesión y Alex Ibacache está compitiendo conmigo en la misma situación. No estoy completamente seguro de adueñarme del puesto, pero siempre busco ser titular”.

Asimismo, se mostró ilusionado con la opción de jugar en el extranjero. “Tengo el objetivo de poder seguir creciendo. Dar ese salto sería algo muy importante para mi carrera y también para seguir aportando en la selección. Pero no tiene por qué ser una contra jugar en el medio local, si cuando vienes acá uno se entrega al máximo y compite de igual a igual con jugadores de la liga europea”, reveló.

“Tendremos más alegrías que tristezas”

Por su parte, el defensor Francisco Sierralta, también alabó a los referentes. “Es un placer poder jugar con estos jugadores que le han entregado tanto a Chile. Estamos todos enfocados en el próximo objetivo, que es clasificar al próximo Mundial, y somos todos importantes, los de experiencia y los jóvenes. Ahora estamos armando en estos amistoso esto de estar más compactos e ir uniendo la experiencia con la juventud para hacer la mejor faceta de Chile, que eso es lo importante”, expresó.

Sobre la derrota ante Polonia, el zaguero expresó: “Fue un partido que manejamos, nos sentimos cómodos con la pelota, jugando de esta manera vamos a tener más alegrías que tristezas. Obviamente, nos queríamos llevar la victoria, Chile siempre quiere ganar. Hay cosas que mejorar, pero fue un partido positivo”.