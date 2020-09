Gamadiel García: “Sería una pésima señal que Colo Colo impugnara el fallo de la Dirección del Trabajo”

Gamadiel García no esconde su satisfacción por el dictamen de la Dirección del Trabajo, que indica una serie de infracciones que Colo Colo cometió en perjuicio de sus jugadores, el más importante el no pago de remuneraciones en abril y mayo, después de establecer de que sí hubo relación laboral entre los deportistas y la institución. Sin embargo, el presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales lo toma con mesura. “Son situaciones que no se deberían generar, encontramos lamentable haber tenido que llegar a esto. No sé si da para celebrar, pero sí queda claro que la razón la teníamos nosotros”, reflexiona.

El timonel valora que el fallo también haya sugerido que Blanco y Negro se acogió mal a la Ley de Protección al Empleo, lo que podría generar consecuencias mucho mayores. “Nosotros pusimos sobre la mesa un tema difícil. Ya teníamos el antecedente de un fallo favorable a los jugadores de Temuco y había una jurisprudencia. Pero efectivamente se abre otro flanco, porque así como se reconoció abril y mayo, por qué no reconocer junio y parte de julio, que es el tiempo que el plantel estuvo en el Seguro de Cesantía”, reconoce.

En ese contexto, espera que la dirigencia alba no cuestione la determinación. “Sería una pésima señal que Colo Colo impugnara el fallo de la Dirección del Trabajo, más si hay una entidad de gobierno diciendo que están mal acogidos a la ley. El ambiente se podría volver a convulsionar si ellos apelan”, sostiene. Y afirma que esperarán la decisión del plantel, que recién mañana se reunirá a analizar la situación y ver si también exige el pago del mes y medio restante. “Vamos a hablar con los jugadores y seremos respetuosos de lo que ellos determinen. Ellos siempre tuvieron la voluntad de negociar. Confiamos en que se pueda llegar a un acuerdo para el pago de lo adeudado”, apunta.

Por otra parte, el exvolante crítica la poca disposición de ByN para entregar la documentación que las autoridades le solicitaron y que el propio informe deja en evidencia. “Lo encuentro lamentable. Si uno está bien acogido a la ley, no tiene nada que ocultar. Durante esta investigación, Colo Colo fue más lo que trabó que lo que aportó”, sentencia.