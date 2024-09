La drástica sentencia de Ricardo Gareca: “Hoy no veo un líder natural en la Roja, no lo tiene”

Ricardo Gareca abre su intervención previa al partido con Argentina descartando la nominación de un reemplazante para el lesionado Diego Valdés. “No. Por el momento no hemos evaluado. Por lo menos para este partido, no. Vamos a ir viendo, en lo sucesivo. Nos completamos hoy, con las llegadas de Osorio y Galdames. Vamos a tener un entrenamiento más avanzado. No hemos considerado, en lo inmediato, la posibilidad de un remplazo para Valdés”, sostiene.

También aborda la forma en que abordará el choque ante la Albiceleste. Lo hace cuidadosamente, sin ofrecerle pistas a Lionel Scaloni. “Esto lo estamos analizando. En general tenemos las opciones como para pensar todo el análisis que puede haber en un partido. Como primera medida, lo que pensamos es ganar el partido. Uno puede presentar un equipo muy ofensivo y no termina generando nada. U otro de características no tan ofensivas y termina generando ocasiones de gol. Va a ser un partido muy disputado, como el anterior, el de la Copa América. Tenemos los jugadores necesarios para este partido”, sostiene, respecto de un enfrentamiento que los últimos años han transformado en una notoria rivalidad.

La búsqueda del líder

El Tigre se adentra después, un proceso complejo. El retiro de Claudio Bravo, sumado a la ausencia de Alexis Sánchez y a la no consideración de Arturo Vidal y Gary Medel deja a la Roja sin referentes. “La Selección está en un proceso natural. Hace poco Bravo anunció su retiro. Irán muchachos por una decisión propia. Todos tenemos una edad que cumplir en el fútbol y uno dice ‘me cansé de todo’, como me pasó a mí. La Selección se está armando de a poco. Dentro de ese grupo se irá generando nuevas expectativas. En ustedes, en la gente. Veo un grupo que nos gusta, en algunos casos jóvenes, en otro de experiencia que les toca asumir esta situación. Por ahora no veo un líder natural. El líder más importante es el grupo que se va armando. Luego, por algo natural, irá surgiendo ese líder. Puede haber más de un líder. Hay que tener lindas expectativas en un grupo de muchachos a los que les toca asumir lo que en el momento a otros. Confiamos en ellos”, admite.

“No tengo definido al capitán. No veo mal que los que vayan quedando los de mayor experiencia. No interrumpiría eso. Por ahora, lo evaluaría y respetaría esa tendencia de respetar al de mayor experiencia o mayor cantidad de partidos. Quizás con el tiempo, cuando haya una mayor consistencia en mi trabajo, una mayor continuidad, cuando los conozca totalmente, empiece a formarse un grupo diferente. Cuando tenga que intervenir, si lo tengo que decidir yo, lo voy a decidir. Estimo que será alguien de experiencia quien asuma el rol de capitán”, profundiza respecto del portador de la jineta.

Luego, ejemplifica en Eugenio Mena la política de no cerrarles la puerta a los jugadores más experimentados. “Galdames se viene manteniendo en la convocatoria. Lo único que puedo decir es que tenemos un gran concepto. Y de Mena, se los dije, que no se sorprendan que pueden aparecer muchachos que pueden ser muy útiles en este momento. Se mantiene en la Católica con una regularidad importante. Se los dije. No venimos a quitarle la posibilidad a nadie. Tiene toda la experiencia para estar. Físicamente está bien, tiene continuidad y experiencia. Cualquiera de esos muchachos los puedo convocar y nos les va a pesar responsabilidad. Puede pasar. Que vean a jugadores que ustedes creían que no iban a estar más. Por eso llamé a Mena”, sostiene.

El alivio

Gareca admite que la ausencia de Lionel Messi es un alivio. “A Argentina la veo bien. Si usted me pregunta, prefiero que no esté Messi, pero eso no invalida la categoría, los recursos, los valores importantes que tiene Argentina. Yo prefiero que no esté. Es importante. No desconozco que Argentina es capaz de resolver la situación y ha tenido buenos rendimiento. Han sacado los partidos adelante. Todo eso no varía porque esté uno u otro. Vamos a tratar de fijarnos en los que nos conviene a nosotros. Veo un partido similar, aunque en un campo más grande que en la Copa América, en que estaba comprimido. Fue una actuación bastante pareja, jugamos bien el partido. Con Argentina no se presentan demasiadas ocasiones de gol. Confío en que podamos hacer un juego más fluido”, proyecta.

Todo, en el marco de la búsqueda de lo que más necesita la Roja: goels y puntos. ”Son todos procesos diferentes. Van seis fechas y Chile debe encontrar el resultado y el rendimiento. Tiempo no hay. Aspiro y confío en que lo podamos hacer. Independientemente de los antecedentes que haya, pronto nos vamos a reencontrar con el gol. Lo que les puedo transmitir es la confianza”, establece.

“Creo que estamos en una etapa en que es importante sostener, más allá de algunas circunstancias, como no haber convertido. Es una etapa de confiar, de creer en el grupo y sobre todo corregir y trabajar. Estamos en una etapa en que mucho tiempo no hay de experimentar y permanentemente cambiar. Estamos en una etapa de exigirnos y poder superarnos. En la Copa América tuvimos las ocasiones, pero no estuvimos tan fluidos. Tengo la confianza en que la Selección va a retomar algo más parecido a lo que se vio previo a la Copa América que en la Copa América”, añade.

“Si ustedes me preguntan cómo estoy, yo estoy tranquilo. Con confianza, con fe. Podemos ir construyendo un equipo importante para lo que viene. Después, el fútbol es de rachas y hay que superarlas. Chile me despertó un entusiasmo muy grande. Esto es duro. Las Eliminatorias son muy difíciles, pero no hay que perder la confianza, porque uno retoma el camino rápidamente. O le toman distancia o la acorta. Cada partido es una historia diferente. La gente tiene que estar fuerte. Nosotros también. Hay que afrontarlo y nunca hay que perder la esperanza, la confianza, sobre todas las cosas. Estoy convencido de que podemos empezar a ganar y a reencontrarnos con el juego que Chile puede hacer”, enfatiza.

Finalmente, aborda situaciones individuales. “A (Felipe) Loyola lo puedo considerar como lateral, pero se está consolidando en el mediocampo en Independiente. Vemos una evolución en él. Se puede afianzar en la mitad o puede jugar como lateral. Es muy positivo”, dice respecto del lateral de los Diablos Rojos. “En los arqueros tengo la tranquilidad en que puedo contar con ellos. Como la tuve en Bravo. Nos gratifica que haya tomado una decisión particular, después del nivel que mostró en la Copa América. A Vigouroux no lo conozco tanto, pero confío en mi colaborador que es el preparador de arqueros. Su convocatoria está ligada a lo que pudo observar mi colaborador. Tengo confianza en lo que he podido ver. Por ahí la gente puede tener una determinada preferencia, pero tratándose de la Selección, uno no puede conformarlos a todos. Es muy factible que no haya una coincidencia plena, pero sí la confianza nuestra”, especifica respecto de la batalla por ubicarse entre los palos.

También aborda el accidente de Cristóbal Campos. “Solidarizo con todos los muchachos, con el ambiente futbolístico. Campos es un muchacho joven. Solo tenemos palabras de apoyo. Pese a no conocerlo, de todas maneras, el deseo es que pueda ir superándose y mejorar en este accidente”, dice.

Idioma y continuidad

Finalmente, descarta exigencias idiomáticas a Ben Brereton. “El español no lo condiciona (a Brereton) para ser convocado. Ustedes tergiversan. Para sorpresa de ustedes, cada vez lo habla mejor. Yo creo que eso es bueno, para todos. Está bien. Todos están bien. A todos los muchachos los veo bien”.

Y analiza la condición de Guillermo Maripán y el criterio esencial para conformar la oncena. “Guillermo me gustaría que tuviera mayor continuidad. Ayer lo hablé con él. Cuando lo llevé a Europa se lesionó. En la Copa América hubo que esperarlo porque venía mejorando de una lesión. A Valdés no puedo tenerlo dos partidos seguidos. Para este partido va a ser muy importante contar con jugadores que vengan jugando, con continuidad. ¿En qué nos vamos a basar? En los que vengan con continuidad y partidos encima. Puede haber algún muchacho que no tenga tantos, sí. Pero, en general, la mayor parte serán jugadores que vengan jugando. Lo otro es demasiada ventaja”, concluye.