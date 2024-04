Gareca saca la voz por Gary Medel y Arturo Vidal en la Roja: “No les puedo garantizar convocatoria ni que jueguen”

Ricardo Gareca ya pasó sus primeras dos pruebas al mando de la selección chilena. Durante la fecha FIFA de marzo el DT enfrentó con la Roja a Albania y a Francia. El primer amistoso lo ganó por 3-0, mientras que el segundo lo perdió por 3-2. En ambos, el combinado nacional mostró una mejor cara respecto de lo que venía haciendo con Eduardo Berizzo. Claro que en la convocatoria para esos partidos hubo dos ausentes de lujo: Gary Medel y Arturo Vidal.

El Pitbull estaba en condiciones de estar presente, mientras que el Rey arrastraba problemas físicos con Colo Colo. Por lo mismo, la interrogante que surge es que si el Tigre los volverá a tener en cuenta para el futuro, sobre todo considerando las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 y la avanzada edad de ambos.

Ante esto, Gareca no se quiso atrapar: no aseguró su presencia y tampoco los descartó. “Son jugadores muy importantes. Se lo he dicho a todos los jugadores, no le puedo garantizar convocatoria ni que jueguen. No puedo comprometerme de esa manera, porque siendo técnico de la selección debo poner a los jugadores que mejor estén”, comenzó diciendo a DSports Argentina.

Arturo Vidal y Gary Medel.

“Ellos son importantes, con partidos internacionales y en la medida de que están con ganas y de que están con la intención de estar a este nivel, los sigo teniendo en consideración”, agregó el ex DT de la selección peruana.

Deja en claro, otra vez, que el Mundial es su norte

Además, el nacido en Tapiales volvió a reiterar que su objetivo principal es clasificar con Chile a la Copa del Mundo 2026, por sobre la Copa América: “El objetivo es el Mundial. Fui claro con los dirigentes, me interesa a mí, a los dirigentes, eso sin desconocer la importancia de la Copa América o cada presentación que haga Chile. Vamos a tratar de hacer una buena performance”.

“La idea en la Copa América es avanzar en el grupo, ese es el objetivo, pero me han contratado y yo acepté el desafío para estar nuevamente en un Mundial”, expresó nuevamente el adiestrador.

También se dio el tiempo para hablar sobre la reacción que provocó en Perú su llegada a la Roja, lo cual algunos periodistas en ese país calificaron como una traición: “La gente en la calle siempre tiene palabras de agradecimiento, pero después he sentido críticas. Yo respeté mis contratos y pasó un año y medio después de mi salida de Perú, y no esperaba que surgiera Chile después de este tiempo”.

Por último, reveló incluso que tuvo una conversación con el Toto Berizzo antes de asumir en la Roja: “Quisieron hablar conmigo, me gustaron como me hablaron y era algo muy serio, y ellos tomaron una decisión luego del alejamiento de Eduardo (Berizzo). Me junté con él, y fue él quien decidió alejarse”.