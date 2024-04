Marcelo Gajardo defiende su inocencia por el escándalo de Santiago 2023: “Me basurearon; no veo por qué tendría que pedir perdón”

En noviembre de 2023 la vida de Marcelo Gajardo cambió en 180 grados. Pasó de ser el entrenador en jefe de la posta 4x400 femenina de Chile en los Juegos Panamericanos, a ser apuntado como el responsable que gatilló una de las polémicas más grandes que ha tenido el atletismo nacional. Una acusación realizada por Poulette Cardoch y Berdine Castillo y de la cual se ha defendido durante los últimos cinco meses.

Junto a él, ha estado Ximena Restrepo, quien también fue denunciada por supuestos comentarios racistas en contra de Castillo. Ambos han buscado su inocencia en un proceso que comenzó en el Comité de Ética de Fedachi y que este viernes terminará con una audiencia en el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo. Aclara que todo fue una decisión técnica y recalca que no ha realizado nada que lo haga pensar que tiene que pedir perdón.

Critica también la actitud de la Federación Atlética de Chile y de su presidente, Juan Luis Carter, quien en plena competencia lo despidió como entrenador en jefe del relevo. “¿Te imaginas si el presidente de la ANFP hubiese llamado a Gareca para exigirle que llamara a Vidal o si no lo despide? Eso me pasó a mí. Me echó porque no estaba tomando la decisión que él quería”, comenta a El Deportivo.

¿Cómo han sido los últimos cinco meses de Marcelo Gajardo?

Muy difíciles. Yo no soy un entrenador, soy un profesor, hace 23 años trabajo en un colegio. Soy un educador, trabajo con niñas desde prekinder hasta cuarto medio, soy profesor jefe, tengo dos hijas que están en el colegio. Imagínate toda la exposición que tuvo su papá por redes sociales, como me basurearon.

¿Siente que Fedachi no respetó su cargo?

A mí me contrataron para entrenar el 4x400, para tomar decisiones y dentro de esas, la más importante es elegir las cuatro integrantes que correrán entre las seis preclasificadas. Ellos me pusieron en ese lugar y esa es una decisión que a mi me corresponde como entrenador a cargo. Además, es tremendamente impresentable que media hora antes de la prueba me llame el presidente de la Federación Atlética de Chile para exigirme que realice los cambios que él me indicaba. Como lo no hice, me despidió media hora antes que las niñas salieran a correr. Es totalmente insólito, algo jamás visto en el deporte nacional. ¿Te imaginas si el presidente de la ANFP hubiese llamado a Gareca para exigirle que reincorporara a Vidal o Medel o si no lo despide? Eso me pasó a mí. Me echó porque no estaba tomando la decisión que él quería. Lamentablemente no hay nadie que esté juzgando a este presidente.

También se acusa discriminación...

El deporte de alto rendimiento es selectivo y aquí no hay nada de discriminación. No es un tema de injusticia, es un tema de selección y los deportistas siempre tienen que estar sujeto a este tipo de selecciones. Yo puse a las que mejor estaban en ese momento. Acá hay otros factores, no solo el tiempo. El tipo de entrega, la parte psicológica, la parte anímica, tu experiencia, etc.

¿Pensó que todo iba a escalar de esta manera?

Han sido los peores meses de mi vida. Yo amo este deporte, estuve dispuesto a no recibir un solo peso por el cariño que le tengo a este deporte, pero si a mí me hubiesen dicho que era el presidente de la Federación el que iba a tomar la decisión les hubiese dicho por qué no se ahorran a este técnico.

Martina Weil, tomando el relevo de Fernanda Mackenna en la 4x400. Foto: Photosport.

¿Se arrepiente de la forma en qué le comunicó a las atletas que no competirían?

Yo se lo comuniqué a ellas antes. El primer día que estuve con las seis fue ya en los Juegos, porque lamentablemente Berdine Castillo no asistió a los entrenamientos que yo cité, entonces recién la pude ver en el Estadio Nacional. Ahí junto a las seis y les digo que todavía no había tomado una decisión de quienes corrían y en qué lugar. ¿Por qué? porque Martina (Weil) iba a correr dos 400 metros y una posta. Poulette (Cardoch) iba a correr el relevo mixto. Violeta (Arnaiz) tenía el 4x400 vallas, Berdine en 24 horas tenía dos series de 800 metros. Era totalmente irresponsable tomar una decisión ahí, porque aún podían pasar muchas cosas. Les dije que iba a tomar la determinación una hora antes del evento y nadie me dijo nada. Eso está respaldado por Martina, por Fernanda (Mackenna) que también estuvieron ahí. Además por Whatsapp les recordé el día antes de la prueba que la información de quién corría la avisaría una hora antes.

¿Es algo normal lo de definir en el momento?

Yo mismo ayudé a tomar tiempos a Felipe de la Fuente (Gerente Técnico) y Juan Pablo Raveau (Jefe de Velocidad) para el relevo 4x100. Un día antes de que las niñas corrieran les estuvimos tomando el tiempo a tres corredores para ver quién era la partidora. Estamos tomando tiempos para ver quién parte con el Gerente Técnico, yo con mayor razón podría haber hecho cambios si tenía atletas que venían de correr 800, vallas u otras que no habían corrido tan bien. Ahí también marginaron a una que estaba clasificada.

¿El viernes estaría dispuesto a pedir disculpas en una conciliación?

Yo no soy el que tiene que pedir disculpas, a mí me pusieron en ese lugar para tomar una decisión. Me encantaría pedir disculpas por algo, pero no encuentro por qué. Obvio que queremos que esto quede en paz y que pase lo más pronto posible, pero aquí hubo errores de comunicación gigantescos de parte de gente de la Federación Atlética de Chile. Esto fue culpa del presidente de la federación y del equipo de la Federación Atlética de Chile, porque ellos me pusieron ahí y ellos no fueron claros conmigo. Si me hubiesen dicho desde un principio que tenía que poner a esas cuatro yo habría dicho muchas gracias, hasta luego, entrenador de papel no soy.

¿Por qué busca la conciliación si usted deja en claro su inocencia?

Porque no queremos que se siga manchando el deporte. Es tan injusto todo esto que está pasando para el atletismo nacional. Imagínese cuántos deportistas que fueron medallistas no tiene la visibilidad que está teniendo esto. ¿Cómo una decisión 100% técnica llegó a lo que llega a ser ahora? A mí de verdad que me encantaría pedir perdón, pero no veo por qué tendría que pedir perdón. Son ellos los que me pusieron en ese lugar para tomar decisiones técnicas.

¿Volvería a trabajar con Fedachi?

Por supuesto que sí. Yo me debo a mi país, no me debo a situaciones específicas. No tengo ningún problema, siempre que yo sea un aporte y tenga atletas de alto rendimiento que puedan estar. No voy a dejar de ponerme la polera de Chile por un hecho que ocurrió en donde no tenga ninguna culpa, porque para mí es un orgullo. En los Panamericanos yo me costeaba mi alojamiento, tenía que costearme los transportes a la Villa Panamericana. Ahora, el jefe técnico del área de velocidad, Juan Pablo Raveau, dijo que independiente de que me absuelvan o no me den un castigo, estando él en ese cargo, no me iba a nominar nunca más. Eso es abuso de poder.

¿Siente que se le está manchando la carrera a Ximena Restrepo?

Claro que sí. Es una justicia gigantesca lo que se está haciendo Ximena. Primero se dijo que ella habría influenciado en mí para que yo tomara este tipo de decisiones. Todas las decisiones las tomé yo 100% y bajo un concepto 100% técnico. Preferí poner a Mackenna por sobre Cardoch porque Poulette había corrido el relevo mixto lanzada en 56 segundos. Antes había corrido en 57. Fernanda Mackenna venía de hacer la semana pasada 55 segundos. No tenía donde perderme. En el caso de Berdine, ella había clasificado última en 800 metros el día anterior y tenía la final 40 minutos antes del relevo. Violeta Arnaiz había corrido los 400 metros en 55 segundos y perfectamente podía hacer 54. Perfectamente podría haber tenido las mismas chances. Ese es el fundamento técnico.

¿Siente que esto afecta indirectamente a Martina Weil?

Es demasiada la presión que tiene Martina y que ha tenido que soportar. Ella ha sido muy conciliadora también, buscando lo mejor para el equipo y para las niñas, pero ella también quedó muy decepcionada de este proceso. No es primera vez que le pasa algo así con esta Federación, porque también está lo del Mundial (no fue inscrita por la Federación en los 200 metros) Ahora de nuevo, media hora antes de competir le sacan su entrenador a cargo, ¿cómo no va a estar afectada? ¿cómo no va a estar con rabia? ¿cómo su mamá, Ximena, no va a estar con rabia con esta Federación? Aquí no hay solo dos víctimas, somos siete víctimas. A mí me han hecho bolsa, pero sigo en pie. No me puedo echar a morir, voy a salir más fortalecido de todo esto, independiente de si me sancionan o no.

¿Las otras atletas de la posta le han mostrado su apoyo?

Claro que sí. Fernanda 100%, no puede entender lo qué pasó acá, por qué la decisión se tomó por otro lado. Martina exactamente lo mismo. Stephanie (Saavedra) y su esposo, que es entrenador en Barcelona, también. Él me decía, yo habría hecho lo mismo, esa es la decisión. He recibido apoyo de otros entrenadores, de gente que conozco y otros que no. En los torneos me han dado mensajes de apoyo