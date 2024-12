Gareca tiene manga ancha: los próximos pasos para que la Roja llegue bien a las Eliminatorias

Ricardo Gareca tiene manga ancha. El triunfo sobre Venezuela revitalizó las esperanzas de la Selección de aspirar, al menos, al repechaje. También le dio el impulso a la ANFP para brindarle al entrenador todas las condiciones que necesite para un buen trabajo de preparación para los decisivos duelos de marzo, por las Eliminatorias. La Roja se medirá con Paraguay y Ecuador, dos compromisos cruciales para sus aspiraciones.

El entrenador tendrá bastante trabajo. En principio, acompañará a Nicolás Córdova, el técnico de la Sub 20, en la gira por España, donde el combinado juvenil se medirá con Qatar. Ese viaje es clave, pues también tiene previsto reunirse con Alexis Sánchez. El Niño Maravilla no ha debutado por el Udinese. El entrenador pretende conocer en qué condición está. Su disposición hacia la Roja no está en entredicho.

Los próximos pasos para que la Roja llegue bien

Tal como publicó El Deportivo después de la victoria sobre los llaneros, en Quilín están decididos a brindarle al Tigre lo que pida. Hay una doble motivación: por un lado, disminuir el margen de error. Por otro, cerrar el flanco de potenciales excusas si el objetivo de llegar al Mundial no se consigue. En esa línea, ya por esos días se barajaban las opciones de desarrollar microciclos con jugadores del medio local e intentar algún amistoso. La traba radicaba en que no había fechas FIFA disponibles que obligaran a los clubes a ceder a sus figuras.

Sin embargo, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, anunció que, igualmente, se calendarizarán ambas actividades. “Hay planificado un microciclo, y también un partido internacional en Chile. Estamos definiendo entre dos a tres selecciones”, declaró la máxima autoridad del fútbol chileno, en el marco del Consejo de Presidentes que se desarrolló en la sede del balompié nacional.

Pablo Milad, en un diálogo con Gareca (Foto: Photosport)

En ese contexto, por ejemplo, la intención es aprovechar el alto número de seleccionados que actúan en el país para pulir la fórmula que Gareca pretende utilizar en los choques antes los guaraníes y los ecuatorianos. “La idea es, hoy que tenemos la mayor cantidad de seleccionados, dar bagaje, minutos, y tener un control con una selección de nivel”, manifestó el mandamás del fútbol nacional.

La intención es que el partido internacional se juegue en la primera semana de febrero y que, ciertamente, no interfiera con las actividades del contexto local, como la programación del Campeonato Nacional o la Copa Chile.

Mejor ánimo

Después del triunfo sobre los llaneros, que, de paso, garantizó la permanencia de Gareca en su puesto, el estado de ánimo mejoró en la ANFP. “Este resultado respalda a Ricardo. Como le pasó en Perú, en los primeros partidos no anduvo tan bien. Creo que los jugadores están entendiendo al técnico. Hay que trabajar con fe, voluntad y esperanza. Hay que respaldar al entrenador”, dijo el timonel, esa noche, en la zona mixta del Estadio Nacional, en la que, esta vez, se detuvo. “Tenemos que trabajar mucho todavía. Estamos con los pies en la tierra y con la frente en alto”, complementó. Ya quedaba despejada cualquier duda respecto de la continuidad del entrenador.

Incluso, se echó a andar una cuenta regresiva: la de la nacionalización de Fernando Zampedri. El Toro es concebido como una opción para acabar con el déficit ofensivo del combinado nacional.