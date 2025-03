Garin sufre una nueva caída y es eliminado del Challenger de Punta Cana

Christian Garin (138°) no pudo en su debut en el Challenger de Punta Cana. El chileno cayó por parciales de 6-4 y 6-3 ante el checo Jakub Mensik (57°). El tenista nacional sigue en la tónica de sus últimas apariciones. Antes había logrado avanzar una ronda en las clasificatorias del Indian Wells, pero no pudo entrar al cuadro principal. Precisamente luego de despedirse del certamen norteamericano es que viajó a República Dominicana, donde terminó sucumbiendo en poco más de una hora en su primera aparición.

En esta ocasión, en la primera manga le bastó un quiebre en el cuarto juego al europeo para inclinar la balanza a su favor. En la segunda parte, en tanto, Menskik logró el break en el séptimo juego. Tras esta derrota, el próximo desafío del ariqueño será en el Challenger de Mérida, que arranca el 17 de marzo.

Garin no logró avanzar en Punta Cana. (Foto: Photosport)

Días difíciles

Hasta ahora, Gago ha tenido una complicada temporada. Antes de Indian Wells logró avanzar solo una fase en el Chile Open. En Río de Janeiro se fue en primera fase. Mientras que en Australia, en el primer grande del curso, superó la qualy y llegó hasta la segunda ronda.

La frustración le sigue pasando la cuenta al nortino. Así lo reconoció en su paso por Santiago. “El tenis en un deporte de mucha presión. Uno se presiona para rendir, sobre todo en torneos especiales como este. Estoy con mi familia y mis amigos aquí, apoyándome, pero es difícil. Hay mucho viaje en este deporte. Pierdo y ya mañana debo ir viajando. Es un ritmo de vida bastante rápido. Intento disfrutar con mi equipo, hacer cosas distintas. Trabajo con mi psicóloga, me ayuda a despejar. Intento dejar todo, pero hay veces que no puedo. Me gana la frustración”, señaló en esa oportunidad.

Además, ahí reconocía que la polémica en la Copa Davis lo sacó de foco. “Me costó volver. Me enfermé, a Río llegué con lo justo. Para este torneo me preparé un poco mejor. Me pone contento que puedo retomar el ritmo que tuve en Australia, pero fue un mes difícil, donde me pasaron muchas cosas que jamás pensé vivir. El tenis es un deporte que uno tiene que ir manejando cosas que no se pueden entrenar. Estoy enfrentando el presente con madurez, tranquilidad y muy protegido por mi equipo. Creo que ahora voy a jugar bien porque estoy trabajando. No me pongo ningún ranking en la cabeza”, comentaba.