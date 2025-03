Ricardo Gareca sorprende y cita de emergencia a dos jugadores a la Roja

Ricardo Gareca publicó la lista de nominados para los duelos ante Paraguay y Ecuador el viernes 7 de marzo. No obstante, en la previa a la llegada de los jugadores, el Tigre llamó a dos futbolistas del medio local a causa de la lesión de uno de los laterales.

La Roja se juega el todo por el todo en los siguientes partidos por las Eliminatorias. En este sentido, el estratega argentino de 67 años debió citar rápidamente a dos marcadores de punta, dado que una de las alternativas debió ser liberada por problemas físicos.

En el comunicado oficial se menciona que el jugador afectado es Fabián Hormazábal, defensor de la Universidad de Chile. “El cuerpo médico de su institución informó que el jugador presenta una lesión muscular cuya recuperación supera los plazos de la concentración respectiva”, consigna el escrito publicado por la ANFP. En su reemplazo, el exentrenador de la selección peruana llamó de urgencia a Nicolás Fernández y a Dylan Escobar, de la U y la UC respectivamente.

Fabián Hormazábal fue desconvocado de la Selección por problemas físicos. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport.

La confianza del DT

Gareca tras el partido amistoso contra Panamá quedó muy conforme con las alternativas que el medio local puede aportarle a la Selección. “Creo que tenemos cantidad, pero lo más importante es que hay calidad de jugadores. Estamos en una situación complicada. Esto no modifica nada de lo que sucedió el año anterior, que fue malo. Eso yo no tengo claro, pero tengo fe de que de pronto podemos empezar a levantar. Estoy convencido que futbolísticamente en Chile tiene para obtener puntos importantes. Nos permite a nosotros tener esa expectativa”, afirmó.

En este sentido, el Tigre tras la goleada ante el conjunto centroamericano se mostró ilusionado por el nivel exhibido por los jugadores que militan en el fútbol chileno. “Con estas actuaciones de los muchachos, con lo que pasó en las últimas dos fechas eliminatorias, sumando también a jugadores importantísimos que en las primeras seis jornadas no pudimos tener por diferentes lesiones y que ya están totalmente recuperados, creo que se puede armar algo interesante”, agregó.

No obstante, la polémica se instauró a causa de que pese a sus declaraciones, no llamó a algunos de los jugadores que tuvieron un gran rendimiento ante Panamá. Por ejemplo, este es el caso de Nicolás Guerra, quien se anotó con un triplete y aún así no fue considerado. Finalmente, la última novedad de La Roja es que a partir de este jueves los jugadores citados de Colo Colo y de la Universidad Católica comenzarán desde ya los trabajos en Juan Pinto Durán.