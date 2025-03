Con Zampedri en la lista: la decisión de Ricardo Gareca en la Roja que involucra a los seleccionados de Colo Colo y la UC

Ricardo Gareca adelanta trabajo. Por primera vez en su proceso, el entrenador contará con algunos de los seleccionados días antes de lo previsto. El Tigre citó a Juan Pinto Durán a Brayan Cortés, Erick Wiemberg, Esteban Pavez, Arturo Vidal, Vicente Pizarro, Lucas Cepeda y Fernando Zampedri para este jueves. Se trata de los futbolistas de Colo Colo y la UC que entraron en la convocatoria para los duelos ante Paraguay y Ecuador. En la Roja quieren aprovechar la suspensión del clásico para poder trabajar con los futbolistas. El resto de los seleccionados del medio local, son Gabriel Castellón, Fabián Hormazábal y Charles Aránguiz. Los tres están en la U, que juega el viernes contra Audax Italiano.

De los siete elementos que componen esta primera avanzada que entrenará con el cuerpo técnico, Cortés, Vidal y Cepeda han sido titulares en el último tiempo. El presente del guardameta, eso sí, genera ruido para Gareca. No jugó en el triunfo de Colo Colo ante Everton. En el Cacique reconocen que luego de su período sin entrenamientos, en el que contractualmente estaba afuera del club, ya que buscaba una chance para salir al extranjero, subió de peso y hasta ahora no ha logrado volver a estar dentro de su ideal. Está pasado en 2,5 kilogramos. El estratega de la Selección ahora tendrá la chance de ver in situ el momento de su guardameta. En febrero fue titular ante Panamá.

Por otro lado, también verá a Arturo Vidal, quien no ha jugado en los últimos partidos de los albos. No juega desde el 24 de febrero, en la derrota del elenco de Macul ante O’Higgins. Ese día se lesionó y abandonó el terreno a los 65 minutos. El duelo ante Paraguay es el 20 de marzo, por lo que el King alcanzará casi un mes sin actividad. De todas formas, el volante ya anticipa su participación en el duelo crucial de las Eliminatorias. “Feliz de volver a nuestra Selección. Hoy tenemos la fe intacta en nuestro objetivo, sabemos que es una tarea difícil pero vamos con todo carajo, mientras tengamos opciones de luchar daremos la vida. En mi carrera siempre estaré orgulloso y feliz de representar a mi país. Viva Chile”, escribió en sus redes sociales.

El caso de Zampedri

El único seleccionado de Universidad Católica es Fernando Zampedri. Si bien el elenco estudiantil para por un complicado momento deportivo, el Toro era un viejo anhelo de Gareca. Desde su arribo a Chile que venía consultando por situación. Y cuando el ariete recibió la carta de nacionalidad chilena el Tigre empezó las diligencias para tenerlo. El atacante, que también tiene ganas de defender a la Roja, apuró los trámites. Era tal el deseo del DT, que prefirió al goleador histórico de la UC por sobre Nicolás Guerra y Steffan Pino, a quienes tuvo en el amistoso ante Panamá y donde ambos anotaron.

Hace algunos días, justo antes de que se hiciera pública la nómina de la Roja, Pablo Milad le dejó tarea al entrenador. “El profe la tiene difícil y eso me gusta a mí, porque tiene más alternativas y variables que puede hacer dentro de la cancha. No somos el Chile de hace unas fechas, somos un Chile renovado, con nuevas alternativas. Es un problema lindo para él”, dijo. El presidente de la ANFP tiene las expectativas renovadas de cara al año futbolístico que arranca a fin de mes: “En cada partido que resta nos jugamos la clasificación. El profe tiene bastante más alternativas que antes, se abrieron nuevos horizontes con más alternativas”.