Garin va por su mejor ranking ante el nuevo enemigo de Kyrgios

Christian Garin (19°) va por un nuevo desafío en Roland Garros. Por primera vez está en la tercera ronda de un Grand Slam y si bien en la arcilla parisina no ha jugado en su nivel más óptimo, sí ha tenido la jerarquía de sacar adelante sus dos primeros partidos frente a rivales de inferior ranking. Mañana, alrededor de las 9.30 de Chile, se medirá ante el ruso Karen Khachanov (16°), en un importante apretón en su camino por Francia.

El poco cariño de los organizadores se hizo latente al programar este atractivo duelo en la escasamente glamorosa cancha 14, donde el Tanque se medirá ante un rival de su misma edad (24 años), pero al que curiosamente nunca ha enfrentado ni en juniors ni en el circuito profesional. De todos modos, el moscovita es un jugador de mucha potencia y que ya el año pasado supo ser top ten, al alcanzar el octavo lugar de la clasificación mundial.

En arcilla, Khachanov durante su carrera tiene un más que aceptable registro de 71 victorias y 49 derrotas (59%), mientras que esta temporada su récord es de 3-2. Ahora, si se compara con el de Garin, las diferencias favorecen ampliamente al chileno, quien ostenta una marca de 257 triunfos y 139 caídas (65%) en su trayectoria y un esperanzador 15-3 en 2020.

“Creo que ahora voy a jugar un poco más tranquilo, voy a poder a disfrutar más el partido que viene, que será duro. El hecho de haber pasado la segunda ronda es muy importante. El partido de hoy (ayer) me dio mucha confianza y muchas más ganas de seguir ganando. Con Karen nos conocemos hace muchos años, pero nunca jugamos. Creo que va a ser un partido muy duro. Es un jugador que saca muy bien, que tiene muy buenos resultados en estos torneos, que es muy agresivo y muy sólido en general. Voy a tener que jugar mejor que hoy, más tranquilo, y creo que si estoy bien le puedo ganar a cualquiera", declaró Gago a ESPN tras su triunfo.

Una victoria de Garin lo hará trepar transitoriamente al puesto 16 del ranking mundial y alcanzará los octavos de final, donde su rival saldrá del duelo entre el colombiano Daniel Galán y el número uno del mundo Novak Djokovic.

“Antes de hablar de mi intelecto, lee algunos libros”

Pero además de superar al polaco Kamil Majchrzak y al checo Jiri Vesely en Francia, el ruso ha tenido numerosos intercambios esta semana en las redes sociales con el australiano Nick Kyrgios, otro de su generación y que prefirió restarse del circuito por los peligros del Covid-19. Todo comenzó cuando el polémico tenista criticó a Mats Wilander por haber cuestionado el nivel de Andy Murray en París.

Khachanov quiso interceder. “Nick, vamos colega, es demasiado, muestra algo de respeto”, a lo que Kyrgios respondió. “Nada, soy un buen tipo. Muzz (Murray) y yo nos respetamos y si alguien empieza a hablar sobre uno de los míos entonces iré por él. ¿Se supone que debo respetar a Mats? ¿Por qué? ¿Por golpear bolas sobre la red? No lo respeto por eso”, contestó.

El ruso luego contragolpeó: “Hermano, es tu decisión. Creo que eres un buen tipo y no tengo problemas contigo. Pero una vez que estás en casa y escribes diferentes comentarios sobre los jugadores me hace pensar quién tiene realmente el problema...”. “¿Así que piensas que los jugadores han sido inteligentes durante la pandemia? Me encantaría tener una conversación intelectual contigo pero no estoy seguro de que vayamos más lejos de lo fuerte que puedes golpear una pelota. Simplemente he hecho que la gente rinda cuentas”, fue la respuesta que obtuvo de vuelta.

“De nuevo, no tengo nada personal contra ti. Eres tú el que quieres pelear. Si no entiendes lo que estoy intentando decir, entonces quizás eres ‘muy inteligente’ para entenderlo. Disfruta de tus días en casa. Y la próxima vez, antes de hablar de mi intelecto, lee al menos algunos libros en vez de jugar videojuegos todo el día”, retrucó el moscovita, quien recibió otro palo de parte del australiano: "Kyrgios le respondió con las labores que ha realizado durante el parón en Australia. “También he estado dando de comer a los hambrientos y ayudando a la apertura de nuevas instalaciones para que los niños se mantengan activos. Pero la forma en la que la que investigas es de un auténtico pelícano”.