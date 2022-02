Garín y su primer torneo con Mariano Puerta: “Confío en un proceso a largo plazo”

La segunda semana de noviembre del año pasado, se supo que Christian Garin (19°) trabajaría este año con Mariano Puerta. Sin embargo, por diversos motivos, el tenista y su coach no se habían podido juntar en un torneo y el ATP 250 de Córdoba les cayó como anillo al dedo.

Por lo mismo, el chileno estaba contento al otro lado de la cordillera y en rueda de prensa aseguró que “Puerta me da confianza... Confío mucho en él, en todo sentido. Ha sido tremendo apoyo anímico y siento que Mariano vivió todo lo que yo estoy viviendo ahora y eso me ayuda muchísimo en el día a día”.

Luego el deportista agregó que “espero que sea bueno este año y confío en un proceso a largo plazo, a pesar del corto tiempo que hemos trabajado, ha sido bueno en cuanto a la evolución y a la visión de juego que ambos tenemos”.

Sensaciones que ahora deberá demostrar en la cancha, pues la arcilla trasandina es especial para el chileno: Garín fue campeón allí en el año 2020. “Estoy muy contento de volver. Es un torneo del que tengo tremendos recuerdos y es muy especial para mi. Es mi primer torneo en tierra después de muchos meses y me encanta jugar en su Sudamérica, me siento muy cerca de la casa y creo que las condiciones de aquí me gustan bastante”, enfatizó.

Sus primeras evaluaciones

Y si bien, la temporada recién comienza, Gago ya está analizando lo que mostró en las canchas de Australia y como proyecta el resto del año. “Mi comienzo de año fue bueno, después de haber estado lesionado un par de meses, volver a Australia y ganar un partido de buen nivel, creo que me dejó con buenas sensaciones, fue positivo y hay muchas cosas por mejorar”, aseveró.

Luego añadió que “la preparación no fue fácil, porque partí entrenando en diciembre por la lesión del hombro a final de año, lo que me impidió estar bien Australia. Pero los resultados fueron positivos. Mi objetivo es seguir compitiendo al mejor nivel, han sido años difíciles, mi meta es disputar más torneos que el año pasado y estar bien físicamente, pues si estoy bien en ese sentido, soy un jugador bien competitivo en la mayoría de las superficies”.

¿Cuándo debuta Garín en Cordóba? Debería ser el miércoles en horario por confirmar, pues enfrentará al ganador del duelo entre Sebastián Báez (88º) y Fernando Verdasco (170º). Los cuales juegan este martes en horario estelar y cuyo enfrentamiento no generó opinión en el singlista: “No me gusta hablar antes de los partidos y creo que faltan días para jugar y debo adaptarme y mi objetivo es competir”, concluyó.