Alexandra Benado, futura ministra del Deporte, se defiende de las acusaciones: “Las relaciones labores nunca son fáciles”

Uno de los nombres que generó más cuestionamientos luego de que el Presidente electo Gabriel Boric dio a conocer su gabinete fue el de Alexandra Benado. La exfutbolista fue acusada de maltrato laboral por parte de funcionarios de Londres 38, lugar en donde trabajó como la coordinadora general antes de ser designada como la futura ministra del Deporte. Este lunes, la funcionaria de 45 años habló sobre el tema.

“Tal como lo señaló Londres 38, las relaciones labores nunca son fáciles y siempre en los ambientes de trabajo uno puede tener temas complejos de resolver”, declaró Benado a radio ADN. Además, sobre lo mismo, agregó: “Trabajar con derechos humanos en Chile es muy difícil y sobre todo después del Estallido Social se hizo aún más complejo”.

No obstante, la futura ministra ofreció disculpas si es que alguien se sintió ofendido durante su gestión: “Me gustaría decir que Londres 38 aclaró que no existen tales actos como están apareciendo en las redes sociales, por supuesto que aquello yo lo comparto, sin embargo y con mucha humildad quiero decir que si alguien se sintió ofendido o incómodo por alguna forma o alguna actitud en un contexto puntual dentro del trabajo, no tengo ninguna dificultad de ofrecer disculpas”.

Santiago 2023 y la violencia en los estadios

Alexandra Benado también tuvo palabras para uno de los desafíos más importantes que tendrá su administración: efectuar los Juegos Panamericanos Santiago 2023. “Todos estamos conscientes de lo importante del evento. Chile estará en vitrina internacional. Vamos a garantizar la excelencia de los Juegos y seremos proactivos en fiscalizar todos los presupuestos. Santiago 2023 es de una envergadura gigantesca.”, declaró.

Otro de los temas que se ha tomado la agenda producto de los hechos de violencia ocurridos en la Supercopa del fútbol chileno es el de la violencia en los estadios. Sobre esto, la futura ministra fue enfática: “Siempre voy a condenar la violencia en el fútbol. He dejado de ir al estadio por estas practicas y vamos a condenar cualquier acto delictivo”.