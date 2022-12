Gary Medel concluye con un alto promedio su primer ciclo para ser entrenador: “Transmitir mi experiencia es parte del proceso”

Un nuevo director técnico tiene el fútbol chileno. Y no es cualquier adiestrador. Se trata de nada más y nada menos que de Gary Medel, quién recibió en la jornada de este martes el certificado que lo acredita como Entrenador de Fútbol Formativo, Iniciador y Monitor.

Además, el Instituto Nacional del Fútbol (Inaf) le entregó el informe de notas del programa de Entrenador de Fútbol (Licencia B y A), donde obtuvo un promedio final de 6,4. “Hoy cierro mi primer ciclo. (Estoy) estudiando para ser entrenador”, publicó el referente de la Generación Dorada en su cuenta de Instagram.

“La verdad es que no sé dónde termine esta aventura, pero como ha sido mi trabajo durante más de 25 años y es lo que amo, prepararme para transmitir mi experiencia, me parece parte del proceso”, agregó. Claro que su mensaje no terminó ahí, ya que el formado en Universidad Católica añadió que está “orgulloso de seguir quemando etapas y preparar el futuro”.

Gary Medel y Arturo Vidal

Las felicitaciones de sus compañeros.

Por supuesto, apenas Medel subió la publicación, sus amigos y colegas no quedaron indiferentes a este logro. Uno de los primeros en reaccionar fue Arturo Vidal, quien respondió al posteo del Pitbull con un corazón. Acto que fue respondido por el actual jugador del Bologna con un “terrible dupla mi king” y emojis de amor y fuerza.

Otro que no dejó pasar la oportunidad fue Guillermo Maripán, quién en tono de broma lo felicitó por su promedio de notas y preguntó si el volante del Flamengo repitió el curso. Sin embargo, Medel insistió en que formarán un dúo imparable con el formado en Colo Colo.

Por último, Pablo Aránguiz también quiso hacerse presente en esta celebración virtual de uno de los capitanes de la Roja y le señaló: “Parece que te sentabas de los primeros al parecer... ¡felicidades ‘profe’!”.

Gary Medel se encuentra realizando trabajo de intertemporada con su club y según lo que dijo en la última entrevista que concedió, al diario italiano La Reppublica, quiere jugar más tiempo en Europa. “Hace dos veranos ya tenía las maletas hechas, estaba lesionado y me dijeron que sería el quinto defensa. Luego las cosas cambiaron. Toda la familia está bien aquí. Mi contrato vence el próximo año, pero si fuera por mí, me quedaría aquí unos años más”, concluyó.