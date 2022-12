Otra polémica más del Dibu: Emiliano Martínez se burla de Mbappé portando un muñeco con su cara en la celebración de Argentina

La celebración de Argentina se vio nuevamente empañada por una acción controvertida de Emiliano Martínez. Tal como pasó el día que ganaron la Copa del Mundo, donde el portero realizó un gesto obsceno con el premio al Mejor Arquero, el jugador protagonizó la polémica del día en el recorrido de los campeones por las calles de Buenos Aires.

Fue allí, en el bus que los transportaba por la capital transandina, dónde se pudo ver al integrante del Aston Villa con un muñeco, que simbolizaba un recién nacido, con la cara de Kylian Mbappé. A torso descubierto y luciendo la medalla que lo acredita como monarca de Qatar 2022, Martínez no soltaba el pelele y cada cierto tiempo se llevaba su índice a la boca para pedir silencio.

La razón de esto último es que a los del otro lado de la cordillera y a varios futbolistas americanos no les gustó que la estrella del PSG dijera a mediados de año que “el fútbol sudamericano no está tan avanzado como en Europa. Y es por eso que cuando miras las últimas Copas del Mundo siempre son los europeos los que ganan”.

Sin embargo, y pese a que en la previa de la gran final Martínez ya había disparado contra el ariete, parecía que todo había quedado atrás cuando el arquero consoló al artillero en la antesala de la ceremonia de premiación del Mundial. Más, todo quedó en cero al momento de ser consagrado como una de las grandes figuras de la cita planetaria.

“Lo hice porque los franceses me abucheaban. La soberbia conmigo no va”, explicó horas más tarde de su ofensa con el Guante de Oro. Pero no contento con eso y contradiciendo sus propias palabras, minutos más tarde encabezó el cántico contra los galos en el camarín de los campeones. Por lo que se esperaba que todo quedara ahí.

No obstante y a pesar de que Lionel Messi es compañero de equipo de Mbappé, el Dibu siguió con sus burlas y no dudó en aparecer con el muñeco en lo que se presumía una celebración con el pueblo argentino, el cual no vivía esta alegría desde que Diego Armando Maradona encabezó la hazaña albiceleste en el Mundial de México en 1986.