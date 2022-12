Dibu Martínez carga contra Brasil y encara a Mbappé a horas de la final en Qatar tras el ninguneo a Sudamérica

La final del Mundo está aquí y en Argentina lo saben. La selección transandina quiere hacer historia en Qatar y así alcanzar su tercera copa. Durante la pasada jornada, Emiliano Martínez entregó su visión sobre el crucial encuentro. Él fue el elegido para hablar en el día previo, tal como ha sido la tónica en las anteriores finales ganadas por la Albiceleste. El día anterior al partido ante Brasil por la Copa América en 2021 y ante Italia por la Finalissima, el Dibu acudió a la conferencia de prensa y ayer no fue distinto.

El meta se refirió a la condición de favorito con la que llegaron otros elencos al certamen, pero que ya están eliminados. Ahora, prefiere sacarse presión y entregarle esa posta al cuadro galo: “Cuando jugamos en Brasil, el favorito era Brasil. Hoy pueden decir que es Francia. Nosotros tenemos la ventaja de que tenemos al mejor del mundo. Nos gustan que digan que el otro equipo es un poco más favorito. No nos sentimos inferiores ni mejores a nadie. Teniendo una buena noche defensiva tenemos buena chance de ganar el título”.

El Dibu no esconde su amor e idolatría por Lionel Messi: “Lo veo feliz como a todo argentino. Vi un gran Leo. Es de lo mejor que vi en mi vida en la Copa América, pero en este Mundial dio un paso adelante. Era difícil de superar al Messi de la Copa América. Tener al mejor con ganas y alegría nos ayuda mucho”.

Martínez aseguró que la derrota ante Arabia Saudita les sirvió para aterrizar, pues “fue un balde de agua fría, pero nosotros sabíamos que íbamos a dejarlo todo por estar en la final”. Para el arquero, el crucial duelo se juega “con la cabeza fría porque la necesidad de ganar te puede llegar a jugar en contra”.

El arquero del Aston Villa recordó el extenso camino que debió recorrer para situarse en la portería argentina y se definió a sí mismo como un luchador: “Es difícil no pensar en lo que me costó llegar. Soy un luchador, a los 12 años me fui solo a Independiente, a los 17 fui al Arsenal. Necesitaba ayudar a mi familia económicamente. Me dijeron que tenía que subir al tren y lo hice sin pensar. Soy un pibe normal. No se me van los humos cuando las cosas van bien y no me hundo cuando van mal. Mis amigos y mi familia me llevan al lugar en el que tengo que estar. Vengo de Mar del plata, no nací en cuna de oro y siento la necesidad que tienen algunos chicos”.

Martínez festeja la clasificación de Argentina a la final de Qatar. Foto: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Dardos contra Mbappé

También, se refirió a los dichos de Kylian Mbappé, quien previo al certamen menospreció al fútbol sudamericano: “Hicieron comentarios, es difícil que opinen porque no conocen Sudamérica. Si no jugás no podés comentar. Ellos saben que somos una selección de nivel mundial y nos respetan”.

En esa línea, alabó al elenco galo y aseguró que no dependen de un futbolista en específico: “A Francia lo teníamos visto porque era un rival que nos podía tocar el octavos. No es un solo jugador, los cuatro de arriba son peligrosísimos. Tiene una gran defensa y un gran arquero. Nosotros vamos a tratar de hacer nuestro juego”, sentenció.

Hoy, desde las 12 horas de nuestro país, Argentina y Francia se medirán en una nueva final de la Copa del Mundo. El Estadio Lusail recibirá a sudamericanos y europeos, quienes buscarán convertirse en el monarca del balompié.