Los poderosos planteles que definen el título en Qatar 2022

El mundo del fútbol coincide en que los dos mejores equipos del Mundial se enfrentarán en la gran final de Qatar 2022. Planteles llenos de figuras, con valoraciones en varios millones de dólares y con jugadores en los mejores equipos y ligas del planeta.

En el lado de Francia, los 26 futbolistas convocados (incluido Karim Benzema, lesionado antes del torneo) militan en las cinco mejores ligas del planeta: Premier League de Inglaterra, LaLiga de España, Serie A italiana, Bundesliga de Alemania y la Ligue 1 de Francia. Un plantel cuya cotización está por sobre los 1.000 millones de dólares, donde el gran precio es el delantero de Paris Saint-Germain Kylian Mbappé.

Pero el atacante no es el único gran precio de Les Bleus. La reciente transferencia de Aurélien Tchouaméni del Monaco a Real Madrid, en julio pasado, fue el segundo traspaso más alto de esta temporada con un costo de 80 millones de dólares. De hecho, el volante de 22 años es el segundo futbolista de mayor tasación de todo el plantel galo. Después, según la información publicada por Transfermarkt, aparecen tres jugadores con un valor de 64 millones de dólares: Kingsley Coman de Bayern Múnich, además de Ousmane Dembelé y Jules Koundé de Barcelona de España.

Cifras estratosféricas que ponen al cuadro del Gallito con un valor de mercado de 1.100 millones de dólares, sumados los pases de todos sus jugadores. Una suma que lo instaló como tercero en la lista de 32 selecciones de la Copa del Mundo de Qatar, después de Inglaterra y Brasil con US$ 1.310 millones y US$ 1.185 millones, respectivamente.

La realidad albiceleste

El otro final tampoco se queda atrás en cuanto al valor de sus jugadores. Su gran figura es Lionel Messi, quien a sus 35 años todavía goza de una gran plusvalía en el mercado europeo. Tanto que, pese a su longevidad, su tasación llega a los US$ 53,5 millones. A pesar de la alta cifra, La Pulga no es el futbolista más caro de la plantilla de Lionel Scaloni. Ese mérito recae en el delantero Lautaro Martínez de Inter de Milán, quien pese a no ser el titular en este Mundial, tiene una tasación que ronda los 80 millones de dólares. Segundo en la lista está el zaguero central Cristián Romero, el mismo que fue transferido desde Atalanta de Italia a Tottenham de Inglaterra en agosto pasado, cuyo valor de mercado está fijado en US$ 58,5 millones.

Los números de los planteles finalistas.

En cuanto al valor del todo el plantel, los transandinos suman 688 millones de dólares al cambio de hoy. Una cifra que ubicó a la selección sudamericana como la séptima escuadra más cara de todo el campeonato, al inicio de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Presencia hispana

Aunque España se quedó en el camino en octavos de final, su liga es la que más atletas aporta a esta gran final que se jugará en el estadio Icónico de Lusail. Por el lado del cuadro albiceleste, son nueve los deportistas que militan en la llamada Liga de las Estrellas, resumen en el que destaca el Sevilla con tres jugadores: los laterales Marcos Acuña y Gonzalo Montiel, además del volante Alejandro “Papu” Gómez, el futbolista de menor estatura entre los dos planteles.

En la tienda europea, son seis los galos que militan en el torneo más importante de la península ibérica. Acá, el gran aporte lo hacen los dos cuadros más importantes de LaLiga. Real Madrid suma tres: el ya mencionado Tchouaméni, Eduardo Camavinga (el más joven de los franceses) y el Balón de Oro Karim Benzema. Este último nunca salió de la nómina de Les Bleus a pesar de la lesión que lo dejó fuera de los primeros partidos y que, incluso, podría haber sido considerado para esta final si el técnico Didier Deschamps lo hubiera así decidido. Asimismo, el Barcelona tiene a los apuntados Dembelé y Koundé.

Respecto de los clubes que más futbolistas aportan a las plantillas finalistas, Bayern Múnich de Alemania es insuperable en ese aspecto. El elenco bávaro puso a cuatro elementos en el duelo decidido, todos en la selección defensor del título mundial: los laterales Benjamin Pavard y Lucas Hernández, el zaguero central Dayot Upamecano y el puntero Coman.