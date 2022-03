Gary Medel se aferra al milagro: “A la calculadora, como de costumbre en el último tiempo”

Gary Medel habló con la transmisión televisiva tras el encuentro y declaró que los puntos extraviados en condición de local son el factor que tiene a la Selección lejos del repechaje. “Perdimos muchos puntos en casa en un momento donde eran súper importantes, eso pasó la cuenta”, afirmó.

En la misma línea el defensor se mostró autocrítico con el rendimiento que ha tenido la Roja en la presente Eliminatoria. “Hemos cometido errores que por nuestra experiencia deberíamos evitar”, aseveró.

Respecto al partido ante Brasil, el futbolista del Bologna aseguró que fueron errores no forzados los que dejaron al Equipo de Todos en desventaja. “Regalamos los primeros dos goles, fue una falta de inteligencia y pagamos caro”, reflexionó en torno al tanto nacido del penal por falta de Mauricio Isla y al error en la salida desde el fondo en el 2-0.

Pese a todo, Chile, aunque parezca increíble, sigue manteniendo opciones de meterse en el repechaje. Para que eso suceda, el seleccionado nacional debe vencer a Uruguay, y esperar que Colombia y Perú no sumen de a tres en sus partidos. “Vamos con la calculadora, como de costumbre en el último tiempo. Tenemos que jugar el martes y ganar esos tres puntos, no podemos hacer nada más”, sostuvo.

Para cerrar, el futbolista se refirió a su continuidad en la Selección Chilena: “Al igual que Arturo (Vidal), yo me siento bien, físicamente estoy en un gran momento. Siempre que me requieran voy a venir, hasta que me saque uno mejor”.