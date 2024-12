George Russell denuncia graves amenazas de Max Verstappen: “Me iba a poner la jodida cabeza contra el muro”

La tensión entre Max Verstappen y George Russell está lejos de apagarse. El piloto de Mercedes tuvo un encontrón con el de Red Bull en la clasificación del Gran Premio de Qatar, donde el neerlandés volvió a ganar una semana después de coronarse con su tetracampeonato.

En dicha carrera, el oriundo de Hasselt, Bélgica, fue sancionado y perdió la pole por una maniobra ilícita. El británico reclamó y provocó el castigo, quedándose con el primer puesto de la largada. Esto provocó la rabia del piloto de la escudería austriaca, que se descargó después de la competencia.

“¿Sí debo hablar con él por lo de ayer? No, no por ahora. Siempre se muestra muy educado delante de las cámaras, pero cuando lo conoces en persona, se convierte en una persona completamente diferente. Realmente no lo soporto. Es mejor que se vaya a la mierda, no quiero tener nada que ver con él”, indicó. “Nunca vi a alguien perjudicar a otro de forma tan dura. Le he perdido todo el respeto”, añadió Verstappen.

Los dardos de Russell

Tras lo sucedido, Russell rompió el silencio y cargó contra Verstappen, acusando amenazas del neerlandés. “Es todo bastante irónico, teniendo en cuenta que el sábado por la noche Max dijo que iba a salirse de su trazada a propósito para chocar conmigo en la salida y, cito textualmente, ‘ponerme la jodida cabeza contra el muro’”, indicó el británico.

“Cuestionar la integridad de alguien como persona, mientras dice comentarios como ese el día anterior, lo encuentro muy irónico y no voy a sentarme aquí y aceptarlo”, añadió.

El inglés siguió en su línea y lanzó serias acusaciones contra el neerlandés, asegurando que no es la primera vez que realiza este tipo de acciones. “La gente ha sido intimidada por Max y no se puede cuestionar su capacidad de conducción, pero no puede hacer frente a la adversidad siempre que algo ha ido en su contra”, indicó.

Russell también cuestionó la agresividad de Verstappen en la pista. “¿Qué pasa en la sala de comisarios? Peleas duro, pero nunca es personal, pero ahora lo está llevando demasiado lejos. Simplemente no sé por qué otros pilotos, cuando han estado en esta batalla con él, lo han hecho tan fácil y lo han dejado estar. Lewis es un campeón del mundo al que aspiro a parecerme, y creo que es un modelo a seguir que los jóvenes deberían admirar”, finalizó.