“No lo soporto, mejor que se vaya a la mier...”: Max Verstappen explota y arremete contra George Russell tras su victoria en la F1

Max Verstappen volvió a ganar en la Fórmula 1. En el Gran Premio de Qatar ratificó su cuarta corona de campeón con una nueva victoria a su currículo. En el circuito más importante del planeta, nadie es más veloz que Mad Max. Fue una jornada completa para el neerlandés. La FIA le había quitado el primer lugar de la pole al sancionarlo por una maniobra ilícita en la vuelta de preparación de George Russell. Lo que provocó la rabia del piloto, quien se descargó luego de la competencia.

“¿Sí debo hablar con Russell por lo de ayer? No, no por ahora. De hecho, ¿sabes qué? Siempre se muestra muy educado delante de las cámaras, pero cuando lo conoces en persona, se convierte en una persona completamente diferente. Realmente no lo soporto. Es mejor que se vaya a la mierda, no quiero tener nada que ver con él”, lanzó el tetracampeón “Nunca vi a alguien perjudicar a otro de forma tan dura. Le he perdido todo el respeto”, añadió Verstappen.

Verstappen ratificó su título en la Fórmula 1 ganando en Qatar. (Foto: Reuters)

“Creo que tengo mucho respeto por muchos pilotos, pero después de lo de anoche lo perdí completamente con él. Me pareció ridículo cómo intentó endilgarme una penalización por ese caso. También estaba muy enfadado con él por eso”, insistió el corredor.

Luego el piloto explicó, según su versión, que fue lo que pasó en la qualy. “Llegué allí y de repente vi esas dobles banderas amarillas, así que levanté el pie. Por supuesto, él tenía DRS y se estaba acercando mucho. Le dije al equipo ‘pueden comprobar si él también levantó’. Está muy claro, con doble amarilla tienes que levantar, de lo contrario recibes una fuerte penalización”, dijo.

“No podía creerme la sanción. Pero de alguna forma tampoco es algo que me sorprenda en este mundo en el que vivimos. No estaba contento, pero hay que pasar página. No fue divertido, es la primera vez que se penaliza a alguien en una vuelta de calentamiento. Además yo intenté hacerlo bien, quizás no debía haberlo hecho. Al final de la sesión todo está más o menos decidido y yo no quería molestar la vuelta de nadie o la preparación de nadie. Me penalizan por hacerlo bien. Es lo que traté de explicar a los comisarios, pero fue como hablar con una pared. Di razones válidas y estaba claro que a mi alrededor tenía situaciones diferentes, con gente con neumáticos fríos, así que tenía que apretar y no quería que en la última curva nadie pudiera empezar su vuelta”, resumió sobre su castigo.

Finalmente, Verstappen reconoce que la polémica situación vivida con Russell lo motivó para afrontar con más ganas la carrera en Qatar. En ningún momento deja de apuntar al británico. “Creo que sí, fue así. Por supuesto que tenía muchas ganas de volver a estar delante desde la primera curva. También fue por cómo se gestionó el lío desde el otro lado. El otro piloto en cuestión durante esa reunión de comisarios, eso realmente no tenía sentido”, señaló. En la carrera, Mad Max se mantuvo firme a la cabeza, marcando un estratosférico 1:24.413 en la vuelta 31 para ratificar el primer lugar.