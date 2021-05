Giro de Italia: Joe Dombrowski gana la cuarta etapa y Alessandro De Marchi se enfunda la maglia rosa

Joe Dombrowski fue el mejor de todos en la cuarta etapa del Giro de Italia. En una jornada que se disputó bajo la lluvia, el ciclista estadounidense (UAE Team Emirates) fue el más veloz en el recorrido de media montaña de 187 kilómetros que inició en Piacenza y concluyó en Sestola. Alessandro De Marchi (Israel Start-Up Nation), en tanto, trepó al liderato en la tabla general, enfundándose así la maglia rosa. Un hecho inédito en su carrera.

El norteamericano atacó en un encendido epílogo para adjudicarse la victoria. En los últimos tres kilómetros, arremetió con todo para superar en un mano a mano a De Marchi y firmar el triunfo. Al final, el italiano quedó en el segundo puesto, a 13′' del primero.

Filippo Fiorelli (Bardiani-CSF-Faizanè) cerró el podio del día, a 27′' de Dombrowski, quien cruzó la meta tras cuatro horas, 58 minutos y 38 segundos. Más abajo en la clasificación, cuarto, finalizó el belga Louis Vervaeke (Alpecin-Fenix), mientras que el quinto puesto fue para el esloveno Jan Tratnik (Bahrain - Victorious).

“Es la victoria que he estado esperando años. Estoy muy feliz, me he sentido muy bien a falta de 50 kilómetros y sabía que la última subida iba a ser muy exigente, por eso no he querido desgastarme demasiado. Lástima que no ha sido suficiente para quedarme con la maglia rosa”, declaró Dombrowski luego de imponerse en la cuarta etapa.

De Marchi se viste de rosa

Los festejos de Alessandro De Marchi tras enfundarse la maglia rosa. FOTO: Reuters.

Pese a terminar segundo, De Marchi le arrebató la cima de la tabla general a Filippo Ganna (INEOS Grenadiers), quien venía dominando desde el primer día de competencia. Dombrowski, por su parte, se ubica en el segundo lugar, a 22′'. Al acecho están Vervaeke, tercero a 42′', Nelson Oliveira (Movistar), cuarto a 48′', y Attila Valter (Groupama-FDJ), quinto a un minuto.

El Giro seguirá este miércoles 12 de mayo con la cuarta etapa, la cual considera un recorrido de 177 kilómetros de distancia entre Modena y Cattolica.