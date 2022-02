Gonzalo Lama logra una épica victoria para quedar a un paso del cuadro principal del Chile Open

Si hay un tenista chileno que nunca hay que dar por derrotado es Gonzalo Lama (273º). Hoy, en su estreno en las clasificaciones del ATP 250 de Santiago, el León escribió otro capítulo de su historia de sacrificio para seguir jugando a este deporte. En tres horas y 14 minutos de juego, superó por 6-7 (3), 7-6 (6) y 6-1 al argentino Camilo Ugo Carabelli (178º) y avanzó a la ronda final.

Poco importaron los casi 100 puestos de diferencia en el ranking, el representante nacional dio una batalla épica a una de las grandes promesas de su país. El primer set se extendió por una hora y 11 minutos y hubo un solo quiebre por lado, aunque marcado por bastantes errores no forzados de ambos. Sin embargo, en el tie break el transandino estuvo más preciso y pudo sacar ventaja.

Lama no dejó de luchar. Y si bien perder un parcial tan largo y bajo un intenso calor puede liquidar el ánimo de cualquiera, este no fue el caso. El pupilo de Cristóbal Saavedra supo mantener su saque y salir de momentos de apremio. Con su derecha mandó los puntos y, cuando buscó el revés de su adversario, comenzó a encontrar la llave para abrir la puerta de la victoria. En un nuevo desempate, sacó una mínima diferencia que lo llevó a igualar el pleito.

De ahí en adelante, todo cambió. El representante nacional mostró lo mejor de su juego, mientras que Carabelli estaba exhausto. Así, fue cosa de tiempo que llegara la victoria, que desató la alegría del numeroso público que llegó a alentar al único chileno que pasó de ronda tras la eliminación de Daniel Núñez (6-2 y 6-4 ante el argentino Renzo Olivo) y de Benjamín Torres (ante el transandino Nicolás Kicker, por 6-0 y 6-2). Este último, 211º del mundo, será el rival de mañana, por un cupo en el cuadro principal del Dove Men+Care Chile Open.

“No fue un partido cómodo, para ninguno de los dos. No mostramos un buen nivel ni en el primero ni en el segundo set. Fue un partido súper mental. La verdad es que yo tenía muchas cosas en contra al principio, no me sentía para nada cómodo, pero lo bueno es que logré sacar así el segundo set y el tercero lo jugué bastante bien, y es un buen apronte para lo que viene mañana. Así que me favorece mucho”, señaló Lama, quien agregó que no tiene ninguna expectativa para lo que viene: “Partido a partido. Todos dicen esa misma cuestión: ir partido a partido es clave. Hoy fui punto a punto y eso me premió al final. Así que muy contento”.