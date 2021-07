Gonzalo Tapia viaja a Barcelona a operarse para poner fin a su seguidilla de lesiones

Gonzalo Tapia quiere poner fin a su seguidilla de lesiones. El delantero de la UC, de apenas 19 años, suma una seguidilla de problemas físicos que le han impedido destacar acuerdo a las expectativas que existen sobre su potencial. Ante Colo Colo, en el último clásico, apenas duró 10′. Sintió un pinchazo y tuvo que ser reemplazado.

Gustavo Poyet, el técnico de la UC, no escondió su preocupación. “Con respecto a Tapia, vamos a tener que reunirnos todos para analizarlo bien. Estaba muy bien Gonzalo, muy bien. En el partido del otro día estuvo excelente. Me imagino que cuando lo cambié ante Palmeiras muchos se preguntaron por qué. Bueno, era el temor a lo que pasó hoy. Por eso no empezó. Lamentablemente, volvió a recaer, así que estudiaremos su caso muy detenidamente”, dijo el charrúa.

Hoy, a través de su página oficial, Cruzados aclaró el futuro del delantero. Viajará a Barcelona a operarse y así iniciar un tratamiento que lo ayude a cicatrizar de mejor forma las lesiones que lo aquejan. Hoy sufre con la rotura del tendón central de los isquiotibiales de la pierna derecha.

“Gonzalo Tapia sufrió la rotura del tendón central de los isquiotibiales de su pierna derecha. Una vez realizada las interconsultas correspondientes, se decidió que el jugador viaje mañana miércoles para ser operado este viernes 30 de julio en Barcelona. Una vez finalizada la intervención quirúrgica se tendrá más claridad con respecto a los plazos aproximados de recuperación, los cuales serán informados en su debido momento”, dice el comunicado del club laico.

Los números de la actual temporada son inquietantes, ya que Tapia suma tres lesiones musculares, pese a que solo ha jugado 271 minutos de 1.980 posibles, considerando Supercopa, Torneo Nacional, Copa Chile y Copa Libertadores. Es decir, el joven atacante sufre un desgarro cada 90 minutos. Un promedio alarmante que obligó a tomar decisiones.

Sigue en El Deportivo