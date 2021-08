Gran estreno de Niemann en el BMW Championship, el segundo torneo de los Playoffs del PGA

En el apacible pueblo de Owing Mills, en Maryland, Joaquín Niemann parece encontrar su mejor nivel en el BMW Championship, un torneo que le acomoda mucho. De hecho, el año pasado terminó tercero en el segundo evento de los playoffs del PGA, que en esa oportunidad se desarrollo de Illinois, y en esta edición tuvo una muy buena primera ronda, sin errores y con muchos aciertos.

Después de una primera vuelta muy tranquila donde hizo par en todos los hoyos, salvo en el dos en que hizo birdie, el chileno se desató en la segunda mitad del recorrido, donde le descontó golpes a la cancha en las banderas 11, 12 y 17, para meterse en el top 20 del certamen, a la espera de que los demás competidores finalicen. Con 68 impactos (-4), el talagantino quedó muy bien perfilado.

A pesar de la buena producción, el pupilo de Eduardo Miquel no se conformó del todo, ya que admitió algunos problemas en el green, lo que está frenando que pueda restarle incluso más tiros a la cancha. “Obviamente es una buena forma de partir la semana, me voy con un sabor un poco agridulce, porque la verdad es que le pegué a la pelota increíble, fue una de las mejores vueltas que he tenido esta temporada, y no pude aprovecharlo sobre el green. Dejé varias pelotas cerca, varios putters que tiré buenos en línea las dejé corta, pero sé que el putter va a aparecer en cualquier momento, así que hay que tener paciencia”, señaló en declaraciones a Golf Channel.

En ese sentido, el deportista reconoció el cansancio después de haber terminado de disputar el torneo anterior el lunes, por culpa del Huracán Henri. “Fue una semana súper larga la anterior. Sentí que terminamos de jugar en Nueva York ayer, casi, y ya estamos de nuevo jugando, y la cancha de acá no es muy fácil de caminar, hay harta subida. Pero quiero aprovechar la oportunidad de estar acá, de tener una buena semana y poder meterme en la FedEx”, sentenció.

Con lo hecho en el certamen anterior, Niemann aseguró prácticamente su participación para toda la próxima temporada, sin ningún tipo de restricción, ya que se ubica dentro del top 30 exigido para disputar el Tour Championship, el último torneo de la temporada.