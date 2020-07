Gualberto Jara y el caso Valencia: “El tema ya está en manos de la Justicia, que es donde se tiene que resolver”

Como en casi toda la pandemia, Colo Colo ha tenido días movidos. La vuelta a los entrenamientos, un jugador del plantel que dio positivo por coronavirus y las acusaciones en contra de Leonardo Valencia, entre otras cosas. Hoy, Gualberto Jara, el técnico del Cacique, se refirió a cada una de ellas.

“Lamento mucho la situación que están atravesando ambos y sobre todo porque también están involucrados menores. Valoro y respeto mucho el tema de la familia. Espero que lleguen a una solución muy pronto. Sé que todo el tema ya está en manos de la Justicia, que es donde se tiene que resolver. Esperemos que esa solución llegue pronto y se maneje en el marco de la privacidad y especialmente el respeto”, señaló respecto de Valencia y las denuncias de violencia de su ex pareja.

El técnico de los albos, además, tuvo palabras para el caso de Covid-19 positivo que hoy dio a conocer Colo Colo en su plantel. “Tenemos que adaptarnos a la situación, estamos cumpliendo al máximo todas las normas sanitarias y los protocolos. Es la única información que puedo dar”.

Eso sí, consultado por el temor que puede tener por salir a la calle en momentos en que se pide permanecer en casa, además de lo oportuno del regreso de la actividad, el DT se explayó más: “La preocupación está, lo que está ocurriendo en Europa, con esto de que de nuevo se reinicia el contagio con cifras elevadas preocupa”.

“Estamos avanzando en este proceso de recuperar la normalidad, en el caso nuestro específico del fútbol, donde hay protocolos muy exigentes, no solo Colo Colo. Creo que es muy difícil que dentro de un campo de juego actualmente y en los entrenamientos y más adelante en la competencia, tengamos una posibilidad elevada de contagio, por todos estos protocolos, porque estamos entrenando y se va a competir en espacio abierto”, agregó.

Advirtió, eso sí, que el cuidado personal juega un rol fundamental. “En el entorno en que se manejen los jugadores el peligro está, y es ahí donde las recomendaciones son fuertes y tenemos que respetarlas a cabalidad, porque ahí está el mayor riesgo y después nos puede complicar a todos”.

Sobre la vuelta a los entrenamientos, el paraguayo fue claro: “Tres, cuatro o hasta cinco semanas no alcanzan para llegar a un buen nivel de preparación, sobre todo después de todo este tiempo parados. Tenemos que adaptarnos. Se sabe que los jugadores volvieron con una carga emocional importante y no solamente por el fútbol. De a poco se van soltando, van trabajando muy bien. Hay que valorar que llegaron en buenas condiciones. Hasta ahora prácticamente no tenemos lesionados, salvo Parraguez. La mayoría de los equipos no van a llegar en condiciones”.

Además, se refirió a su continuidad en la banca del Cacique, tras asumir como interino: “Hasta ahora tengo la confirmación de parte del directorio y de Marcelo Espina que tengo la oportunidad de dirigir al primer equipo hasta fin de año. Esa confirmación está. La tomo con tranquilidad. A esta altura de mi carrera ya me manejo en base a mis convicciones, ideas y metodología. No creo que este sea el momento de cambiarlo. Voy tranquilo, con mucha confianza en el plantel”.

¿Refuerzos para la reanudación de la actividad? Para Colo Colo, nada de eso. “Este es el plantel con que vamos a contar toda esta segunda parte, no se van a contratar nuevos valores, yo estoy contento”.