Guardiola no queda conforme pese a la goleada sobre el Manchester United: “Algunos jugadores hoy no estuvieron bien del todo; se debe mejorar”

Ni el expresivo marcador de 6-3 frente a su clásico rival, ni los tripletes de Erling Haaland y Phil Foden. Tampoco el mantenerse como escolta a una sola unidad del Arsenal. Nada de eso fue suficiente para dejar conforme al entrenador de los citizens, Pep Guardiola, quienes hoy pasaron por encima del Manchester United, cuadro de Cristiano Ronaldo, quien de paso debió lamentar la derrota de sus compañeros desde el banco de suplentes.

Para el ex adiestrador del Bayern Munich y Barcelona, su equipo aún no alcanza la perfección. “Podemos hacer las cosas mucho mejor y algunos jugadores hoy no estuvieron bien del todo. Tenemos que mejorar”, señaló una vez finalizado el partido a Sky Sports.

Asimismo, el técnico hispano se lamentó al recordar que “anotamos cuatro goles y no pudimos marcar más. En el medio tiempo dijimos que teníamos que continuar, pero es más difícil y el United jugó mejor en la segunda mitad”, reconoció tras el duelo correspondiente a la novena jornada de la Premier League.

Sin embargo, Guardiola también destacó las virtudes de sus dirigidos, considerando que se rescatan más cosas positivas que negativas luego de un triunfo de las características de este domingo: “En general estuvo muy bien lo agresivos que éramos sin balón, el rival no podía jugar”, recalcó.

El estratega del City también se dio el tiempo para enviar un mensaje que resume su idea de juego: “El hambre de ganar está desde que llegué. No es negociable. Podemos ganar o perder, pero el esfuerzo y las ganas de ayudarnos unos a otros es lo más importante”, finalizó diciendo luego del expresivo triunfo conseguido frente a su archirrival.

Con este triunfo, el cuadro celeste se ubica segundo en la tabla de posiciones con 20 puntos y le pisa los talones a Arsenal, líder del certamen con 21 unidades.

Ahora los desafíos inmediatos de los ciudadanos son el Copenhague de Dinamarca por la fecha 3 de la fase de grupos de la Champions League, el miércoles 5 de octubre. En tanto, por la jornada 10 de la Premier League, recibirá a Southampton el próximo sábado 8 de octubre. Ambos duelos se disputarán en el Etihad Stadium.