Guardiola sorprende en Inglaterra y ofrece disculpas por sus cuestionadas declaraciones sobre Kalvin Phillips

La tensa salida de Kalvin Phillips desde el Manchester City al West Ham United todavía sigue salpicando al interior del fútbol de Inglaterra. Hace unas semanas, el volante de la selección de los Tres Leones arremetió en contra de Pep Guardiola y lo culpó de provocar su anticipado préstamo al equipo londinense a raíz de unos comentarios en los que le decía que tenía “sobrepeso”.

La revelación generó revuelo en las tierras británicas, sobre todo de quienes acusaban al entrenador español de darle pocos minutos a propósito o marginarlo injustificadamente. “Sentí que si no iba a jugar en el Manchester City, necesitaba ir a un club donde me quisieran. Quería ir a algún lugar donde el entrenador estuviera realmente interesado y donde realmente me necesitaran. Mi confianza sufrió un gran golpe. Mi familia tampoco estaba contenta con eso. Especialmente mi mamá. La gente puede pensar que tenía 10 kilos de sobrepeso, pero estaba 1,5 kilos por encima de mi peso objetivo”, dijo en aquel entonces el ex jugador del Leeds United ante los dichos de Guardiola cuando retornó del Mundial de Qatar 2022 fuera del pesaje ideal.

Sin embargo, producto de la polémica que despertaron estas declaraciones en la Premier League, el director técnico campeón de la UEFA Champions League 2023 salió al paso de las acusaciones de Phillips y sorprendió con su testimonio. “Lo siento. Le pido disculpas; realmente lo siento”, señaló arrepentido por la resonancia que tuvo su opinión en el autoestima del deportista.

Para el ex dirigido por Marcelo Bielsa, su estadía en los ciudadanos no fue la mejor de las experiencias. En 31 partidos oficiales sumó 911 minutos y anotó un solitario gol, números muy alejados a sus 234 presencias y casi 19 mil minutos disputados con el Leeds United.

Por este motivo, su nueva aventura en los Hammers aparece como una forma de retornar al nivel que lo posicionó como uno de los mejores jugadores en la mitad de la cancha de la liga inglesa. Por ahora no la tiene fácil: tres derrotas en cuatro partidos desde que arribó, con una goleada 6-0 frente al Arsenal y una expulsión en la caída contra Nottingham Forrest en la última jornada.