“Me dijo que tenía sobrepeso”: Kalvin Phillips se va en picada contra Pep Guardiola y revela detalles de su polémica salida del Manchester City

El Manchester City se encuentra peleando palmo a palmo el liderato de la Premier League con el Liverpool y el Arsenal, está clasificado para la quinta ronda de la Copa FA y también se prepara para medirse ante el Copenhague en los octavos de final de la UEFA Champions League.

Con todos estos frentes por delante, Kalvin Phillips nunca pudo obtener su lugar dentro del esquema de Pep Guardiola. Por este motivo, el mediocampista partió con rumbo al West Ham United para sumar más presencias como titular. Sin embargo, ya en el club londinense, el jugador sorprendió a la prensa inglesa al revelar los detalles de su tensa relación con el exestratega del Barcelona y el Bayern Múnich.

“Sentí que si no iba a jugar en el Manchester City, necesitaba ir a un club donde me quisieran. Quería ir a algún lugar donde el entrenador estuviera realmente interesado y donde realmente me necesitaran”, dijo el deportista que fue dirigido por Marcelo Bielsa.

Los motivos de la molestia de Phillips se sustentan en las pocas chances que le dio Guardiola. En su estadía con los ciudadanos, sumó 911 minutos y un tanto en 31 partidos oficiales. Unos números muy alejados a sus 234 presencias y casi 19 mil minutos disputados con el Leeds United.

Ante su nula participación con el City, el seleccionado de la Selección de Inglaterra reveló cuál fue la verdadera razón que lo mantuvo al margen del equipo por largo tiempo. “Cuando Pep me dijo que tenía sobrepeso, tenía razón… pero hay diferentes maneras de abordarlo. No estaba en desacuerdo, pero obviamente mi confianza sufrió un gran golpe. Mi familia tampoco estaba contenta con eso. Especialmente mi mamá. La gente puede pensar que tenía 10 kilos de sobrepeso, pero estaba 1,5 kilos por encima de mi peso objetivo”, comentó.

Además de estos polémicos dichos, el volante británico contó sobre otras rencillas que mantuvo con el DT español.“Pep estaba frustrado porque no volví a entrenar poco después del Mundial, pero fue una falta de comunicación entre la gente que trabajaba en el City y yo”, señaló al periodista deportivo Ryan Taylor. “Me acababa de recuperar de mi lesión en el hombro y Pep quería que viniera al día siguiente de terminar el torneo para poder participar en los amistosos. Nunca obtuve esa información porque si me hubiera pedido que hubiera estado allí… habría estado allí”, cerró.

Lejos del Etihad Stadium, Kalvin Phillips ya se encuentra sumando algunos minutos con la camiseta del West Ham. En el partido de este domingo, participó de la goleada sufrida ante el Arsenal por 0-6.