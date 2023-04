Guardiola y el paso del City a la semi: “Todos tienen la sensación de que si quieres ganar la Champions debes vencer al Madrid”

El Manchester City de Josep Guardiola está otra vez en la semifinal de la Champions League. Un torneo que, año a año, se hace más cómodo para el actual campeón de la Premier League.

Tras el empate en casa de Bayern de Múnich, el entrenador español se mostró feliz por el nuevo logro de su equipo, a la vez que elogió la resistencia del cuadro alemán.

“Estoy muy feliz de estar tres años seguidos en las semifinales de la Champions League. El 4-1 en el global no muestra lo que fue en los dos juegos, sé lo buenos que son, en el físico y las ideas. Siempre estoy impresionado. En esta competencia lo que prima son los detalles”, aseguró Pep.

Asimismo, el DT comentó el penal perdido por Erling Haaland, cuando el duelo estaba igualado sin goles. Sin embargo, destacó la capacidad de sobreponerse a esa situación.

“Erling (Haaland) terminó el partido muy bien. Es muy joven, pero el tema es que todos aquí sienten la presión. Lo importante es que el resultado fue increíble en Manchester, por eso no teníamos obligación de ganar. Somos un equipo que cada año va mejorando más y más”, sostuvo el catalán.

Pero el Bayern de Múnich ya quedo atrás. El próximo 9 de mayo deberá visitar el Santiago Bernabéu en la ida de la semifinal, todo para intentar de escalar su segunda final en los últimos tres años.

“Creo que todos los clubes del mundo tienen la sensación de que si quieres ganar esta competición tienes que vencer al Real Madrid. Antes era Barcelona pero ahora es Madrid”, reconoció el hispano.

Tuchel culpa al árbitro

Para entrenador de los bávaros, los grandes culpables de la eliminación de su equipo son el árbitro francés Clement Turpin y el campo de juego en el Allianz Arena.

“Si alguno de mis jugadores hubiera tenido la actuación del juez, no tendría que haber salido en el segundo tiempo. La roja que me dijo es difícil de entender. En este partido ha habido dos cosas que no estuvieron a la altura: la cancha y el árbitro”, afirmó Thomas Tuchel.

A la vez, explicó que “tuvimos a Manchester City contra las cuerdas, incluso más que en Manchester. Pero, tal como nos ocurrió la semana pasada, nunca tuvimos ese momento de suerte para cambiar la serie”.