Gustavo Álvarez aborda la lucha con Colo Colo en la parte alta: “Estoy acostumbrado a pelear el título con ellos”

Universidad de Chile busca seguir estirando su ventaja en la parte alta de la tabla. Este domingo reciben a Palestino en el Estadio Nacional y el estratega comprende que eso va a generar que el contexto de los partidos vaya cambiando en comparación con los que ya ganaron. “Entramos en el desenlace. En frío, todos los partidos valen tres puntos. Cada partido lo vemos así, pero somos conscientes que entramos en la recta final donde se va definiendo todo. Esos puntos se van transformando en éxito y nuestro objetivo es transformarlos en la gloria”, señaló.

Este viernes, el estratega sorprendió al llevar empanadas de pino a la rueda de prensa. Un gesto que ya había realizado, hace siete años, Ángel Guillermo Hoyos. Pese a que la próxima semana vienen los feriados por las Fiestas Patrias, en Universidad de Chile no dejan de pensar en la competencia. En esa línea, se le consultó si es una presión extra que el contendiente en la parte alta sea Colo Colo, a lo que el DT replicó que es una situación que ya conoció en Huachipato. “Ya me pasó el año pasado, estar en la disputa por el título con los equipos que se nombran, en mi caso estoy acostumbrado a pelear el título con ellos y no cambia nada”, manifestó.

La U debe recibir a Palestino. Foto: Photosport

Sobre el próximo rival de los azules, a quienes y enfrentaron en la Copa Chile en sus últimos dos compromisos, Álvarez señaló que: “Creo que vamos a ver una versión defensivamente parecida a la del último partido y una versión ofensiva con más enjundia, como la del primer partido. Juegan bien, es un equipo valiente. Eso sería lo mejor que rescato de ellos”.

El técnico, además, se encargó de elogiar a los futbolistas noveles con los que cuenta en su plantel. “En los dos equipos en que he dirigido en Chile, los jóvenes han sido solución. Han hecho los minutos por mérito deportivo, no por edad, eso habla bien del proyecto formativo y de cadetes del club. El gran mérito es de ellos, lo más difícil es formar un jugador, lo fácil es ponerlo. Los incluimos porque tenían nivel para jugar, pero el gran mérito está en el staff formativo del equipo”, apuntó.