Gustavo Álvarez alista su arma secreta para que la U no decaiga en el tramo final del torneo

Pese a que fue anunciado hace más de un mes, solo este fin de semana Bianneider Tamayo se pudo integrar al primer equipo de Universidad de Chile. El jugador venezolano, que tuvo que superar varias trabas burocráticas para poder sumarse al plantel que dirige Gustavo Álvarez, viajó el viernes en la madrugada a nuestro país y ya práctica bajo las ordenes del técnico transandino.

“Estoy muy contento de estar acá, muy feliz y con ganas de aportar mi granito de arena”, le reveló al sitio Emisora Bullanguera en su arribo al aeropuerto Pudahuel. El más feliz, eso sí, es Álvarez, ya que tendrá una nueva variante en la línea de los centrales para la última parte del Campeonato Chileno.

Alta proyección

El defensor de 19 años utilizará un cupo de juvenil y no de extranjero, por lo que no será un problema para la conformación del once. Además, aunque viene falto de fútbol, trae un cartel no menor: es seleccionado adulto de la Vinotinto, capitán de la Sub 20 llanera y era titular en el Caracas, por lo que suma minutos en la actual versión de la Copa Libertadores.

Por lo mismo, el adiestrador de los estudiantiles buscará una fecha idónea para hacerlo debutar y aunque no está del todo descartado que sume minutos ante Deportes Iquique, el próximo 29 de septiembre, lo que si es seguro es que aparecerá la fase nacional de la Copa Chile que debería disputarse en la segunda semana de octubre.

Este martes, la U deberá enfrentar a Huachipato sin uno de sus hombres más incisivos. Se trata de Maximiliano Guerrero, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas (recibe la quinta en el triunfo ante Palestino).

Podría ser reemplazado por Ignacio Vásquez, aunque esto quedará definido en la práctica de este domingo, cuando Álvarez pare el equipo estelar de cara al enfrentamiento con los acereros. En este pleito, el portero Gabriel Castellón y el lateral derecho Fabián Hormazábal deberán cuidarse de no ser amonestados. Una tarjeta más los deja fuera de la cita con Iquique, en el Tierra de Campeones.

La primera sería una baja más que sensible, pues el arquero lleva seis partidos y medio sin recibir goles y ante los árabes rompe el récord que ostentaba Sergio Bernabé Vargas desde 1995. Castellón lleva 669 minutos con su valla invicta y la marca de Superman era de 626 minutos.

A qué hora es el partido de Universidad de Chile vs. Huachipato

El partido de Universidad de Chile y Huachipato, por el Torneo Nacional, es el martes 24 de septiembre, a las 20 horas. Dicho encuentro se desarrollará en el Estadio Nacional.

Dónde ver en vivo el duelo de azules y acereros

La transmisión del partido entre Universidad de Chile y Huachipato está a cargo de TNT Sports Premium. En tanto, para ver el encuentro por internet, se encuentra disponible la señal Max/TNT.