Gustavo Álvarez, el nuevo técnico de Huachipato: “Busco un equipo ambicioso a partir de manejar la pelota y atacar”

El 14 de noviembre fue presentado oficialmente el nuevo entrenador de Huachipato para la Temporada 2023. Se trata del director técnico Gustavo Álvarez, de nacionalidad argentina, 49 años de edad y recorridos profesionales en el fútbol de su país y recientemente en Perú.

Precisamente, tras su última experiencia en Atlético Grau pasa al fútbol chileno y asumirá la dirección técnica de Huachipato. “Sí, estaba interiorizado de lo que era el club y lo que es el plantel de Huachipato en la liga. Hubo conversaciones para dirigir en Chile y estoy muy contento con esta nueva oportunidad”, fueron las primeras palabras del nuevo adiestrador acerero.

De su reciente paso en Perú y su llegada Talcahuano, Álvarez sabe que se encontrará con algunas similitudes y diferencias. “En ambos países hay buena técnica, con jugadores aptos física y técnicamente. Me ha tocado descubrir y convivir con la nobleza del futbolista peruano y del chileno espero lo mismo. Entre las diferencias que veo, es que acá hay más dinamismo y la intensidad, pero hay recursos genuinos como la buena técnica y talento que son comunes en los dos países”, describió el entrenador.

Luego de firmar y ser oficialmente nuestro nuevo director técnico, Gustavo explica su forma de afrontar este desafío. “Mi objetivo siempre es ir de a tres puntos. Me ha tocado dirigir equipos para mantener la categoría, para clasificar a torneos internacionales o para salir campeón y siempre mantuve el mismo mensaje para los futbolistas. Nosotros nos preparamos al máximo para los próximos tres puntos y después de eso no hay nada. Una vez que jugamos ese compromiso, volvemos a ponernos el objetivo de nuevo en los tres puntos”, afirmó Álvarez, quien además agregó que “nos enfocamos en el hoy y en el crecimiento permanente del equipo”.

Para el entrenador argentino, la idea de que su equipo sea el protagonista en cada partido es fundamental. “Busco un equipo ambicioso a partir de manejar la pelota y atacar, intentando que sea una constante y permanente, no cediendo la iniciativa al rival. Eso es lo que uno pregona ante cualquier rival y en cualquier cancha”, manifestó.

Por otro lado, destaca dos conceptos fundamentales en su forma de desempeñarse al frente de una institución y de sus hinchas. “Siempre digo que ofrezco dos cosas que son respeto y trabajo. Es la historia de mi vida, de mi carrera y eso está garantizado en mi rol de entrenador del equipo”, puntualizó Gustavo Álvarez.

Finalmente, el nuevo técnico mostró su gratitud por liderar en este nuevo camino al plantel profesional acerero. “Tengo palabras de agradecimiento a Huachipato como institución. No solo me están abriendo las puertas de un club, sino que también las puertas de un fútbol de otro país. Eso no es poco y lo valoro mucho como extranjero que soy”, expresó.

El estratega Gustavo Álvarez trabajará en la dirección técnica junto a su entrenador asistente Nicolas Biondi y el preparador físico Marcelo Figueroa, como también en compañía del equipo multidisciplinario de nuestra institución.