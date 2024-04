Gustavo Álvarez lamenta el empate de la U: “Coquimbo se adelantó y nosotros no tuvimos respuesta desde el juego”

En la U no están conformes con el empate ante Coquimbo Unido. Pese a que son líderes y ahora aumentan su diferencia a cuatro puntos sobre Deportes Iquique, Gustavo Álvarez no se centra en la tabla de posiciones. “Si lo miramos del lado de la estadística, nuestra posición en la tabla mejoró. Pero no quiero que eso sea prioridad de análisis. El resultado es consecuencia del rendimiento”, señaló el DT.

En esa línea, hace un análisis en el que expone las falencias de sus dirigidos este domingo. “Nos faltó claridad en 3/4 de cancha durante todo el partido. Con el gol y Coquimbo adelantado tuvimos más espacios, pero nos costó sostener la pelota. Ahí había dos problemas: no había claridad ni teníamos el control del juego”, indicó.

“En el segundo tiempo arrancamos igual que en el primero y encontramos el gol. Ahí se provocaron espacios para dominar desde la posesión y el territorio, pero Coquimbo se adelantó y nosotros no tuvimos respuesta desde el juego. Nos defendimos sin pelota cuando lo aconsejable es defender con pelota”, añadió.

Maximiliano Guerrero disputa el balón con Sebastian Cabrera. Foto: Photosport

Claro que el argentino también agrega que en los partidos jugados en el Estadio Nacional, les está costando encontrar respuestas ofensivas producto del sistema de los contrincantes. “Hay una constante, sobre todo de local: cuando los equipos se meten atrás nos está costando resolverlo. Vienen y se defienden en campo propio. Lo que tenemos que mejorar es cómo sostener nuestro ataque en el terreno rival y poder ganar los partidos”, dijo Álvarez.

Como suele hacer en sus ruedas de prensa, el adiestrador visualiza los elementos por mejorar en su escuadra. “Tendremos que trabajar, encontrar la fórmula para la posesión del primer y segundo tercio del campo sea proporcional a las llegadas de gol. Hay que corregir eso”, sentenció.

Pons se encuentra con el gol

La mayor cuenta alegre para la U vino por parte de Luciano Pons. El ariete, que venía siendo cuestionado, logró marcar por primera vez en el año. “Estoy contento en lo personal. Pero al mismo tiempo muy triste, porque el equipo quería los tres puntos y no lo pudimos sacar”, dijo a TNT Sports.

Luciano Pons celebra tras anotar, junto a Leandro Fernández. Foto: Photosport

“Creo que creamos muchas situaciones, pero nos faltó un poco de tranquilidad para definirla. A los delanteros se les define siempre por el gol. Pero también a veces los delanteros hacen sacrificios, hacen movimientos para generar espacio y que otro compañero llegue libre y pueda convertir”, sumó.

Para el transandino era importante convertir. Sobre todo porque su primer recuerdo en Ñuñoa había sido una tarjeta roja. “La tranquilidad del gol viene muy bien porque la verdad vengo trabajando de buena manera. Esto era como una revancha de lo que fue mi debut, con la expulsión. Contento por el gol y ojalá seguir por este camino”, aseveró.

Finalmente, el artillero también repasa al juez Gastón Philippe, ya que, en su criterio, debió dejar con 10 a los piratas. “Recibí un codazo, muy parecido a lo que pasó en mi expulsión. Pero bueno, a veces los árbitros se pueden equivocar y hay que aceptarlo. Esa jugada pudo dejarlos con un hombre menos a ellos, lo que nos permitiría generar más situaciones, y tener el control del juego con más espacio”, fueron sus palabras.