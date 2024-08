Gustavo Álvarez saca las garras para defender a Marcelo Morales de las críticas del técnico de O’Higgins

El técnico de O’Higgins, Víctor Fuentes, no se guardó nada en la previa de su duelo con Universidad de Chile. El adiestrador de los rancagüinos apunta a dejar los tres puntos en casa y revela la estrategia que posee para sacar ventaja en el césped de El Teniente.

“A (Marcelo) Morales lo expulsaron tres o cuatro veces por no poder marcar a (Joaquín) Tapia. Ustedes saben que Morales es un jugador impulsivo, ahora está un poco más regulado, pero si le toca jugar a Joaquín, yo creo que va a encarar a Morales y lo va a superar bastante, porque sabe jugarle”, dice el adiestrador de los celestes.

Pero su juicio no termina ahí. Fuentes vaticina que “capaz que a Morales se le salga la cadena y sea expulsado o quede condicionado con una amarilla”. Y con ello, se arma la polémica. Pues si bien, Gustavo Álvarez no quiere hablar del particular análisis de su colega, sí saca las garras para defender a su dirigido.

“Marcelo Morales es un jugador muy joven, con muchos partidos y eso refleja su carácter. Ese carácter se fue transformando en templanza, porque hemos hablado durante la temporada que teníamos un número de amonestaciones importante, y que debíamos bajarlas. Marcelo no fue uno de los que tuvo menos tarjetas amarillas, pero sí uno de los que más jugó, por lo que confío mucho en él”, respon el director técnico de los estudiantiles.

El regreso de Nicolás Guerra y Emmanuel Ojeda

Una de las sorpresas de la semana es la convocatoria que Álvarez hizo de dos jugadores que tenía cortados durante el primer semestre: Nicolás Guerra y Emmanuel Ojeda. El DT argentino dice que “uno debe buscar el funcionamiento del equipo, pero siempre tiene que mejorar a los jugadores y ayudarlos”.

“Consideré que era una buena decisión que ambos salieran de la institución. Las dos partes opinábamos lo mismo y cuando las posibilidades se empezaron a truncar, hablé con ellos. Les dije que estuvieran tranquilos, porque acá iban a pelear un lugar y no a entrenar sin opciones de poder competir”, reveló.

Por último, el nacido en Lomas de Zamora bromeó con la posibilidad de que Charles Aránguiz sea titular este sábado y expresó: “Veo bien a Charles. No solo en lo futbolístico, sino también está contento en Chile y en el club”, concluyó.

¿Cuándo y quién transmite el duelo de la U con O’Higgins?

O’Higgins recibe a Universidad de Chile en el estadio El Teniente de Rancagua, este sábado a las 17:30 horas y transmite TNT Sports Premium y TNT Sports Max.