Gustavo Álvarez y la redención de Lucas Assadi en la U: “Me alegro mucho por él”

No fue un buen semestre para Lucas Assadi. El talentoso joven de Universidad de Chile fue perdiendo protagonismo con el correr de los partidos y tuvo que mirar la única derrota de los azules -ante Universidad de Católica- desde las gradas del Estadio Nacional.

Por lo mismo, su buen ingreso en la igualdad ante Ñublense y su gol -cuando ya no quedaba nada- en el triunfo ante Everton fue celebrado con todo en las huestes estudiantiles. El formado en casa alcanzaba la redención y dejaba a los de la Casa de Bello en lo más alto de la Tabla de Posiciones.

“Nos faltaba esa aceleración en tres cuartos de cancha, de gambeta y habilitación y Lucas entró muy bien y fue determinante en el marcador”, es una de las frases que le dedicó el técnico argentino al nacido en Puente Alto.

Luego detalló que “Assadi, en un sistema que habíamos modificado en el partido anterior, debíamos darnos más volumen de juego, más control, y lo logró. Además, lo corona con el gol y me alegro mucho por él”.

Pero, el argentino advirtió que un buen segundo tiempo no te garantiza nada y que el mediocampista deberá seguir luchando para ocupar un lugar en la cancha. “Hay que tener paciencia. Sobre todos los jugadores jóvenes que generan expectativa, no hay que presionarlos, siempre están en consideración a la espera de su oportunidad y Assadi, al igual que sus compañeros, buscará su chance”.

El análisis del encuentro

Álvarez cree que la victoria sobre le cuadro viñamarino “fue un triunfo que tuvo mucho esfuerzo del equipo, el cual valoro muchísimo”. Luego añadió que lo vivido en el Sausalito “me parece que fue un partido abierto, de principio a fin. Ellos terminaron con un punta centro, cuando la mayor parte del tiempo estaba con dos delanteros, y se hacía un ida y vuelta, dónde mejoramos en la ocasiones de gol en el segundo tiempo”.

El director técnico detalló también, como ya es su costumbre, que “hay un gran mérito de este plantel en esta campaña. No es fácil estar primero y sostenerlo 15 fechas, se que Coquimbo tiene un partido menos (y puede pasarlos), y me parece que un análisis de lo que viene es apresurado. Por lo que antes me corresponde hablar con la gerencia y la dirigencia y de ahí sacar conclusiones”.

En lo que si pudo sacar la voz es que se pudo salir del mal momento que habían provocado los resultados de las dos fechas anteriores y expresó que “los triunfos dan confianza y nos permite trabajar con equilibrio y ver que cosas debemos corregir. Por ejemplo, no nos pueden generar las situaciones de gol que se generaron hoy”.

¿Refuerzos? Por más que le preguntaron, Álvarez no quiso hablar del tema. No obstante, el adiestrador reconoce que “las segundas partes siempre son más exigentes pues se definen los objetivos a cumplir” y concluye que “cuando hay objetivos la segunda mitad es más exigente que la primera parte del año”.

El plantel de Universidad de chile ahora se tomará una semana de vacaciones y luego se preparará para su debut en la Copa Chile.