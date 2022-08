Gustavo Quinteros: “Los juveniles que quieran irse tienen las puertas abiertas y los que quieran quedarse para luchar por un puesto, también”

Ha sido una semana intensa para Gustavo Quinteros (Santa Fe, 15 de febrero de 1965). Luego de la eliminación en Copa Chile ante Ñublense, el DT debió viajar con su familia a Portugal para hacer los trámites de residencia en ese país que comenzó en 2020, una cita, que según él mismo explicó el viernes, se postergó debido a la pandemia. Más allá de eso, el repentino traslado a Europa despertó algunas suspicacias. Sin embargo, el técnico de Colo Colo no quiere desviarse de la meta que se trazó al llegar al Monumental.

¿Le sorprendió el revuelo que causó el tema de su viaje?

No me sorprende porque de Colo Colo se habla muchísimo, y el 70 o el 80 por ciento de lo que se dice no es verdad. No hay que darle mucha importancia.

Se van a cumplir dos años de aquel viaje en auto que lo trajo a Chile. Después de todo lo vivido, ¿cómo recuerda esa etapa?

La verdad es que estoy muy contento y muy conforme. Estamos en un buen camino, de acuerdo a lo que yo pensaba en aquel momento. Cuando venía para Chile, pensaba en la posibilidad de ganar un campeonato nacional con Colo Colo. Sabíamos que la primera parte iba a ser totalmente distinta; que veníamos para salir campeón de un campeonato nunca antes jugado, que era salvar al equipo del descenso. Y lo conseguimos. Ahora estamos en un muy buen camino para el título. Todavía falta mucho, pero estoy muy feliz y motivado de estar cerca de conseguir el objetivo.

¿Cree que el título sería un corolario de su ciclo en Colo Colo?

Es cumplir el otro objetivo principal. Cuando vine el objetivo era mantener la categoría y después luchar por el título nacional. Ya cumplimos una parte y ahora vamos en busca de la otra. Faltan ocho partidos y estamos en un buen camino.

¿Es Colo Colo donde más feliz ha sido dirigiendo?

La verdad que estoy muy contento. He sido muy feliz en muchos clubes. Tengo la bendición de haber ganado varios títulos y en todos los lugares donde estuve fui muy feliz; en la mayoría… En el 95 por ciento de los lugares donde estuve fui muy feliz, pero en Colo Colo, al ser un equipo tan grande y popular, todo se magnifica mucho más. Igualmente, el cariño que me tiene la gente y el que yo le tengo a este club es muy grande. Acá es uno de los lugares donde más feliz estuve.

¿Se ve dirigiendo a Colo Colo la próxima temporada?

Me imagino consiguiendo el objetivo de ser campeón y luego reunirme con el directorio del club y ponernos de acuerdo en los objetivos; que sean los mismos objetivos de la institución y los mismos objetivos profesionales de mi cuerpo técnico, en todo sentido. Así que ojalá que podamos conseguir el objetivo: juntarnos y ponernos de acuerdo en el próximo objetivo deportivo. Eso es lo más importante.

Daniel Morón dijo que la relación con usted era como un matrimonio.

Con Daniel tengo una muy buena relación, generalmente pensamos igual. Ojalá que todo el club, la institución, directores, jugadores, staff e hinchas podamos alinearnos para conseguir este objetivo para el que todavía falta mucho, y que el año que viene podamos ponernos de acuerdo entre todos para ir en busca de otro objetivo deportivo tal vez más importante.

El mismo Morón comentaba hace unos días que el tema de las renovaciones no se iba a tratar todavía para no desenfocar a los jugadores. ¿Cree que es perjudicial para ellos estar en la incertidumbre de no saber si van a renovar?

El tema de las renovaciones es complicado, porque hay varios jugadores que llegaron a esta instancia y se les termina el contrato, y el club está hablando con algunos de ellos o con la mayoría. A lo mejor, lo ideal hubiese sido haber solucionado ya el año anterior los contratos que finalizaban. La institución es un tema que manejan los directores y el tema futbolístico lo manejamos nosotros en el día a día. Yo creo que hay jugadores que sí les puede llegar a afectar estar en la inquietud de no saber qué va a suceder. Ojalá que en estos próximos días puedan renovar todos los jugadores que necesitan renovar o al menos empezar hablar y solucionar ese tema para que estén todos tranquilos.

También está el caso de Gabriel Suazo, que está esperando una oferta de Europa para salir. ¿Cómo recibe esa opción?

Yo no creo que Gabriel quiera partir ahora, porque es el capitán del equipo. Faltan ocho partidos para terminar el torneo y hay unos puntos de ventaja para lograr el objetivo principal, que es el que nos propusimos cuando llegué y sobre todo en el comienzo de esta temporada. No tengo dudas de que él va a jugar en cualquier equipo de Europa o de América, pero seguramente va a querer irse con la ilusión de haber logrado un objetivo importante. Estamos cerca, estamos en muy buen camino y supongo que Gabriel optará por terminar el contrato y poder pelear el campeonato hasta el final y, si se logra, irse por la puerta grande.

¿Cuál es su opinión sobre la formación de los jugadores jóvenes, a los que les cuesta ganarse oportunidades?

Yo creo que Colo Colo es el equipo que más juveniles ocupó en la temporada y en Copa Libertadores jugaron varios también. Colo Colo vendió a un juvenil como Solari en millones de dólares y tiene a otro jugador, que es Pizarro, que en cualquier momento puede ser vendido. En este tema el club está terminando de formar a varios juveniles que son de la cantera.

Se lo pregunto por las situaciones de Joan Cruz o Luciano Arriagada que tuvieron opciones en un comienzo, pero después fueron desapareciendo.

Es porque hay otros juveniles que están en mejor nivel. Por eso.

¿Qué le parece la salida de Arriagada, que además generó revuelo?

Los juveniles tienen la opción de probar suerte en otro club. Hay juveniles que se quedan y luchan por un lugar, como hizo Pizarro y hoy es una realidad; juega casi siempre. Otro juvenil que se quedó, anduvo muy bien y fue vendido fue Solari; Oroz volvió de un préstamo y tuvo mucha participación también… Bruno Gutiérrez, Jeyson Rojas... Varios juveniles que se juegan la posibilidad de jugar en Colo Colo y les va muy bien... Los juveniles que quieran irse tienen las puertas abiertas y los que quieran quedarse para luchar por un puesto en el club, también. Sabemos que jugar en Colo Colo cuesta más que en otros equipos, pero Colo Colo te da muchas opciones y es una vidriera mucho más grande que cualquier otro equipo.

¿Cuánto ha afectado la salida de Solari en el funcionamiento del equipo?

Solari fue uno de los mejores jugadores que tuvimos desde el 2020. Es un chico que creció mucho, muy importante para el equipo y por eso lo vendieron en la millonada de dólares en que lo vendieron. Es un jugador muy importante, muy desequilibrante, que cuando estaba enchufado era muy importante para el equipo; nos hacía ganar muchas opciones de ataque, muchos partidos... Cuando se fue Solari, perdimos un arma ofensiva muy importante y estamos en la búsqueda de tratar de reemplazarlo de la mejor manera para que el equipo pueda volver a tener ese desequilibrio que tenía con él en el campo.

¿Qué es lo que más le gusta del plantel?

Tenemos un equipo muy comprometido, con jugadores que saben lo que tienen que hacer en el campo. En todos los partidos a nivel local Colo Colo marca diferencia, siempre domina y supera futbolísticamente a los rivales desde la propuesta, y eso me gusta y me deja muy conforme. Más allá de los resultados, el equipo juega como yo quiero. Ahora hay que tratar de buscar la mejor opción para reemplazar a Solari, tratar de seguir jugando y mejorando. A mí me deja muy conforme la actitud, el compromiso y el juego del equipo que marca diferencia. Somos el equipo con más partidos ganados, el que menos perdió, el que mejor diferencia de gol tiene; sacamos ventaja a pesar de jugar ocho partidos internacionales y de los cambios que hicimos.

¿Qué ha aprendido en su estadía en el club?

Uno como profesional tiene cosas para aprender. En el fútbol se aprende todos los días, de todos los partidos, las estrategias... A mí me deja muy conforme la idea de juego; ser protagonistas, ir en busca del resultado, jugar en campo rival y tratar de avasallar a los rivales futbolísticamente.

¿Se arrepiente de algo en estos dos años?

No, hubiera hecho lo mismo. A lo mejor en algunas situaciones no pudimos incorporar a los jugadores que buscábamos por distintas razones, como esta temporada que se abrió el libro de pases y no pudimos incorporar uno por línea, como habíamos quedado. No se pudo, pero bueno, eso es algo que a veces no depende de mí, pero haría todo lo mismo que hice desde que llegué.

¿Cómo enfrenta las derrotas internamente? ¿Es de los que se enoja en demasía?

No, yo analizo el partido. No recuerdo algún partido en el Campeonato Nacional donde hayamos perdido siendo inferiores futbolísticamente, porque cuando pasa eso me enojo y me decepciono mucho. Esta temporada no ha sido el caso, no ha habido un equipo que nos haya ganado futbolísticamente. Los resultados finales no me hacen sentir mal, excepto si el rival nos supera futbolísticamente.

¿Qué hace en sus tiempos libres?

En todos los momentos que puedo, y si no hace mucho frío, salgo en bicicleta, porque es el único deporte que me está permitiendo hacer una rodilla en la que tengo una lesión de por vida, que me deja solo andar en bicicleta. Es el hobby que tengo y la única forma de hacer ejercicio. Después me gusta compartir mucho con mi familia y amigos. Estoy saliendo al cine, a comer afuera, y también veo fútbol lo que más que pueda, sobre todo fútbol inglés. También veo el Campeonato Nacional y la Copa Libertadores. Lo paso muy bien...

A propósito de Copa Libertadores, este año Colo Colo dejó una sensación extraña en el plano internacional, en el que mostró dos caras. ¿Cómo se explica esa diferencia?

De los ocho partidos, Colo Colo jugó cinco a un gran nivel, dejó una imagen futbolística muy buena, y después tuvimos dos o tres partidos con jugadores lesionados o tocados que bajaron el rendimiento en distintas posiciones, lo que nos perjudicó mucho en los resultados. Cuando tuvimos al cien por cien a todos los jugadores, quedó demostrado que este equipo es muy competitivo.

¿Cree que el fútbol chileno es tan malo como se pinta?

No, porque nosotros con Colo Colo, cuando empezamos a jugar con el plantel completo, jugamos de igual a igual frente a River, Fortaleza y Alianza Lima, pero después a lo mejor la cantidad de jugadores o el presupuesto que tienen otros equipos que les permite sumar más jugadores hace que por ahí terminen sacando ventaja en algunas situaciones, pero yo creo que con el plantel que teníamos, y agregándole un jugador más por línea, hubiésemos hecho grandes campañas en copas internacionales.

¿Qué sueño le queda por cumplir como entrenador?

El sueño que me queda por cumplir es el que me propuse hace casi dos años: salir campeón con Colo Colo. Salir campeón en el Torneo Nacional, porque ganamos la Copa Chile, la Supercopa y el título de no descender, que fue importantísimo para mí... Pero ahora me faltaría cumplir este sueño de salir campeón con Colo Colo, porque sería retribuirle de alguna manera a toda la gente que confió en mí, y me quedaría muy feliz.

¿Y después qué viene?

Cumplir ese sueño de salir campeón me puede llevar a buscar otras metas importantes. Hoy por hoy, solamente estoy enfocado en este campeonato y en poder salir campeón con Colo Colo. Es lo que sueño y es lo que trato de cumplir.