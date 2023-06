Gustavo Quinteros ve a Colo Colo en desventaja frente a Boca Juniors: “Es una pena que no podamos llegar enteros”

Colo Colo enfrenta un trascendental partido frente a Boca Juniors, en sus aspiraciones de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores. Una derrota sentenciaría el futuro de los albos en el torneo continental más importante.

En la conferencia de prensa previa al encuentro, Gustavo Quinteros habló del escenario en que el Cacique se encuentra y manifestó su esperanza en poder sacar un buen resultado. “El equipo trabajó muy bien, muy motivados. Es un partido muy importante que motiva a todos los jugadores, mucho más a los jóvenes que van a jugar”, partió señalando.

Para el encuentro, el DT comentó que tiene una sola duda en defensa y es la inclusión de Erick Wiemberg o Daniel Gutiérrez por el sector izquierdo. “La ventaja que podría tener Wiemberg es que si optamos hacer línea de cuatro, lo puede hacer, viene jugando mucho más de lateral que como central”, aclaró.

Asimismo, volvió a ser lapidario con el rendimiento de Darío Lezcano y explicó por qué no fue convocado: “Los jugadores que están citados están todos bien, han estado entrenando con continuidad. A él todavía no lo veo futbolístcamente como para estar. Así que espero que pueda mejorar y ponerse bien. Es un jugador que vino para reemplazar a otro que se fue, pero lamentablemente no pudo jugar mucho”.

En cuanto al planteamiento, Quinteros comentó que no saldrán a refugiarse. “Salimos a buscar los partidos en todas las canchas, pero la idea es siempre ir a buscar los partidos, presionar alto. Mucho más en este partido. Tratamos de arriesgar en forma equilibrada, sea cual sea la necesidad que tengamos. Sin quedar mal en defensa”, agregó.

Por otra parte, lamentó las bajas que tendrá para este duelo. “El resultado de Boca con Pereira nos perjudicó, porque pensamos que podíamos definir en el último partido, pero todavía estamos con posibilidades. Tenemos chances. Hay que jugar el partido, tratar de sumar los puntos necesarios para clasificar. Tenemos tres centrales de experiencia que no están, ojalá que los chicos no sientan esa presión que pueda haber en ese estadio”, indicó.

Falta de experiencia

Siguiendo esa misma idea, remarcó en la falta de jugadores experimentados para este importante compromiso. “Venimos jugando con muchos chicos jóvenes que lo están haciendo bien, pero para estos partidos a veces necesitas experiencia en todas las líneas y mucho más en defensa. Es una pena que no podamos llegar enteros y con todos los jugadores de más experiencia a disposición. Estamos jugando con seis o siete jugadores menores de 20 años”, sostuvo.

A pesar de eso, tiene esperanza en mostrar la mejor versión del equipo: “Boca tiene irregularidades futbolísticas, juega bien partidos, otros no tanto, pero ellos están más completos, tienen jugadores de experiencia en todas las líneas y están jugando de local. Pero bueno, tenemos que jugar nuestro mejor partido. Jugando con nuestro mejor nivel individual y colectivo, podemos sacar un buen resultado”.

Finalmente, puso todas sus fichas a la explosión de Damián Pizarro. “Siempre apoyamos a Damián, que no se sienta responsable para hacer ganar al equipo. El gol llegará en cualquier momento, se está generando muchas opciones por su velocidad y potencia. Es un chico que tiene mucho futuro. Ojalá sea este el partido en que pueda empezar a convertir”, cerró.