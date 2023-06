Una revancha contra el tiempo: los grandes desafíos que enfrentará Harold Mayne-Nicholls como CEO de Santiago 2023

La era de Harold Mayne-Nicholls en Santiago 2023, que comienza oficialmente el 14 de junio, tendrá que ser prácticamente perfecta para cumplir el objetivo de que los Juegos Panamericanos se realicen con total normalidad, ya que el margen actualmente es nulo. Tras meses de aciertos y errores, la Corporación vive momentos críticos en su gestión, con el bloqueo de recursos públicos por parte del IND como principal inconveniente.

Ese será uno de los desafíos principales del expresidente de la ANFP, quien también deberá intentar limpiar los estigmas sobre una organización que no ha podido trabajar con normalidad. Si ahora es la falta de recursos públicos, antes fue la determinación de elegir a TVN como canal oficial sin realizar una licitación o el enigma del Centro Acuático, el cual recién en noviembre de 2022 tuvo el visto bueno para iniciar las obras.

Superar esos inconvenientes generados durante la gestión de Gianna Cunazza (termina mañana), se le presenta al periodista como la oportunidad de concretar una revancha personal, ya que en los últimos años no ha logrado dar con un proyecto de éxito y reconocimiento mediático. Pese a que su imagen sigue siendo muy valorada por los hinchas de la Roja, así como por el Gobierno, Mayne-Nicholls ha tenido que lidiar con el fracaso de ciertos planes deportivos que intentó concretar. El más evidente y estruendoso, sin duda, su paso por Colo Colo, cuando el equipo estuvo a punto de irse al descenso.

Desbloqueo de recursos

Por eso el primer paso será desbloquear a Santiago 2023. Desde el 14 de abril que la Corporación no puede recibir recursos del IND debido a que no rindieron en tiempo y forma un total de casi $ 50 mil millones, situación a que casi dos meses no tiene solución y que podría cumplir gravemente la normal realización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. De momento, dentro del Ministerio del Deporte se mantiene la postura de que hasta agosto no habrían problemas operacionales por esta falla.

En un principio, Gianna Cunazza intentó justificar el retraso en las rendiciones por problemas técnicos, aclarando incluso que la “rendición no ha podido ser registrada en la Plataforma SISREC de la Contraloría General de la República, debido a una serie de problemas operacionales”. Si bien en esa misma declaración, la ex CEO afirmaba que esperan solucionar la situación en unos días, a casi dos meses de aquello nada ha cambiado, por lo que es evidente que se trata de un problema de gestión.

Incluso, conocedores de este inconveniente afirman a El Deportivo que muchas rendiciones ni siquiera han sido subidas al sistema para que el IND las fiscalice, reafirmando que la situación en el interior de la Corporación no es sencilla.

Relaciones internas

Otro problema que tendrá Harold Mayne-Nicholls al interior de Santiago 2023 serán las relaciones al interior del directorio. En su momento no fue bien visto que los cuatro directores designados por la exministra Alexandra Benado (Elisa Araya, Marco Oneto, Caterín Bravo y Blanca Durán), quien también presidía la corporación, no hayan puesto su cargo a disposición luego de que Jaime Pizarro asumiera el cargo de nuevo ministro del Deporte.

El mismo Pizarro ha tenido que enfrentar un ambiente revuelto, lo que ha provocado incomodidad entre los representantes el Comité Olímpico y el gobernador Claudio Orrego, quien por su parte no asistió a la última reunión de Cunazza como CEO. Habrá que ver si con la llegada del ex vice presidente de Blanco y Negro, estas sensaciones se mantienen o logran ser revertidas. También si se producen más salidas dentro de la Corporación, principalmente ligada a las personas más cercanas a la ex directora ejecutiva.

Pero la calma no será una opción. Sin ir más lejos, a solo 24 horas del anuncio del nuevo CEO de Santiago 2023, el diputado de Renovación Nacional y actual miembro de la Comisión de Deportes de la Cámara, Andrés Celis, le exigió una revisión de cuentas y gastos.

“Espero que le vaya bien, es un buen desafío, más aún que estos Juegos próximos a realizarse, han tenido serios cuestionamientos por el mal manejo de los dineros y que la propia Contraloría General de la República ya advirtió. Una señal clara, sería que su nuevo director ejecutivo pidiera, una revisión de las cuentas y gastos, a fin de esclarecer esta situación que empaña y pone en riesgo la realización de este importante evento deportivo”, expuso el parlamentario en un escrito este fin de semana.

En dicho texto, además contó que ya tomó cartas en el asunto. “Por mi parte, como una señal de transparencia y probidad, y además en mi rol de fiscalizador ante las múltiples y graves anomalías señaladas por el ente fiscalizador, hemos decidido enviarle una copia de dicho informe al Ministerio Público para su conocimiento y resolución”, expuso.

Dura etapa en Colo Colo

Liderar la Corporación Santiago 2023 a solo 137 del comienzo de los Juegos Panamericanos es también una revancha para el periodista, ya que en los últimos años no ha podido replicar los éxitos que tuvo liderando la ANFP y trabajando como consultor en FIFA, más allá de que este último haya terminado con una suspensión de siete años (reducida a tres) tras su gestión en la postulación de Qatar.

En abril de 2021 dejó la vicepresidencia ejecutiva de Blanco y Negro en medio de cuestionamientos deportivos y una relación totalmente rota con el plantel del primer equipo, luego de que la concesionaria los enviara al seguro de cesantía en medio de la pandemia.

Con los albos también tuvo que vivir todo el proceso de la salvación del descenso, en donde el club vivió con una de las peores campañas de su historia y en donde su trabajo, junto al de Aníbal Mosa, fueron muy criticados por los hinchas albos.

Líos en Antofagasta

Pero no solo aquello ha marcado a quien fuese el responsable de fichar a Marcelo Bielsa en La Roja. Una de sus grandes derrotas sucedió también en 2021, cuando la Corte Suprema ratificó que el Club Deportes Antofagasta le pertenecía legalmente a la Sociedad Inmobiliaria e Inversiones Laguna Funding limitada, dejando sin efecto su intención de que el control del cuadro puma fuese devuelto a la Corporación Club de Deportes Antofagasta Portuario, entidad de la fue electo presidente en noviembre de 2014.

En dicha oportunidad, la máxima instancia jurídica ratificó la compraventa de Deportes Antofagasta por parte de Jorge Sánchez, quien adquirió la propiedad a cambio de $ 10 millones, en 2012, con lo que también se hizo cargo de una deuda de $ 2.600 millones. Mayne-Nicholls buscaba debatir esa situación, para así lograr que el cuadro nortino fuese devuelto a sus socios. Fue una lucha de siete años, que terminó sin resultados.

Finalmente, otro proceso sin éxito fue su intención de trabajar en Azul Azul previo a su llegada a Blanco y Negro. Aquello sucedió en 2019 y bajo la presidencia de Carlos Heller, a quien le presentó un proyecto para ser un funcionario rentado en el directorio de la sociedad anónima que controla a la U.

Según la versión que entregaron al interior del cuadro estudiantil, las diferencias económicas provocaron que esto nunca se concretara. “En el proyecto iban mis pretensiones de sueldo. Y ellos me hicieron una contraoferta. ¿Si yo pedí US$ 50 mil y la U me ofreció 18 millones brutos? No son esas las cifras. Yo pedí menos; la U me ofreció más. Pero da lo mismo. Ya está. No se dio y a dar vuelta la página”, detalló en aquella oportunidad a La Tercera.

Ahora, y en medio de su trabajo en el directorio de Trasandino, equipo de la segunda división nacional, Mayne-Nicholls tendrá una gran chance de retomar las portadas en la gerencia deportiva del país. Es el evento más importante que recibe Chile desde el Mundial de 1962 y con una gestión visiblemente criticada. La exposición es total, permitiendo que tanto el éxito como el fracaso queden marcados. Todo a nada para uno de los personajes más reconocidos del fútbol chileno en el Siglo XXI.