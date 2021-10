Gustavo Quinteros y el duelo ante la UC: “El que gane no va a ser campeón, pero se va a acercar al objetivo”

Gustavo Quinteros se mostró satisfecho tras la victoria frente a La Serena, aunque quedó algo inquieto con algunos errores cometidos. De todos modos, su balance fue positivo. “Tuvimos momentos no tan buenos en el inicio del segundo tiempo, cuando ellos cambiaron el sistema y nosotros también. Nos ganaron el mediocampo e hicieron un gol muy rápido. Corregimos con la entrada de Pizarro y ahí empezamos a mantener la posesión y a jugar mejor. Estuvimos imprecisos en el primer tiempo y nos atacaron por pérdidas nuestras. Así que eso es algo a corregir, pero también tuvimos situaciones muy claras como para hacer más goles”, señaló a TNT Sports.

En relación al partido del domingo frente a Universidad Católica, el DT de Colo Colo expresó su confianza en obtener un buen resultado. “Hoy era una final más, el domingo tenemos otra final con el rival directo, el que está ahí. Yo creo que tenemos fortalezas para encarar ese partido, tratando de mantener una distancia o alargarla. Tenemos que estar bien, pudimos hoy cuidar a algunos jugadores que estaban con amarilla y los sacamos a todos. Sacamos temprano a Morales, Gil y Costa, para no perderlos”, afirmó.

Ante la transmisión televisiva, Quinteros afirmó que no se define el torneo en el encuentro ante los cruzados. “Yo creo que no, porque pasa a veces que tienes partidos en que crees que vas a ser superior que el rival y el rival te juega bien, te marca, te cierra espacios y se complica. Lo que pasó, por ejemplo, con Audax. Yo creo que en los últimos dos, tres o cuatro partidos vamos a ver qué equipos van a ser más candidatos a pelear el título”.

Mientras que en la conferencia de prensa matizó esa respuesta. “El que gane el partido del domingo no va a ser el campeón, pero se va a acercar al objetivo. Tenemos que estar al cien por cien y corregir lo que no hicimos bien y mantener lo bueno que hicimos”, comentó. Y añadió: “A Católica lo conozco muy bien, conozco a cada uno de sus jugadores. Sabemos las cosas en que tenemos que estar solidos y atentos y también sabemos cuáles son la debilidades que tenemos, que son muy pocas. No tenemos mucho tiempo para trabajarlo, vienen dos días más de descanso que de trabajo, pero yo creo que va a ser un partido donde los dos van a buscar y el que se equivoque menos va a tener más posibilidades”.



Sobre cómo imagina el crucial encuentro, Quinteros fue claro: “Nos sentimos cómodos cuando los rivales salen a buscar los partidos. Nosotros tenemos características como la velocidad, la dinámica, jugar en campo rival. Cuando encuentras un equipo que piensa igual a nosotros, nos favorece; nos sentimos más cómodos. Espero que ese día Católica salga a buscar el resultado, y que estemos precisos y eficaces en las situaciones; que sigamos con esta solidez defensiva, que es de las mejores del torneo. Llegamos muy bien”.