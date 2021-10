Mario Sandoval sabe que la U ya no tiene margen: “Esta semana es clave para el equipo”

De una u otra forma, el Superclásico aún pena en las dependencias del Centro Deportivo Azul. Quizás porque desde entonces Universidad de Chile cayó en una vorágine de malos resultados y uno de sus protagonistas no había hablado desde entonces.

Hablamos de Mario Sandoval, quien sacó la voz en el CDA y aseguró que están determinados a dar vuelta la mala racha por la que están pasando. “Hemos preparado el próximo partido (ante Palestino, jueves a las 18:30 horas) sabiendo que venimos de malos resultados y que muchas cosas pasan por lo sigologico. Por lo que trataremos de sacar los tres puntos”, aseveró el volante laico.

Luego detalló que el factor mental pasa por “tener una buena relación con los compañeros, con el técnico y estar súper unidos. Por lo mismo, Debo decir que sicológicamente estamos fuertes y tenemos las ganas de sacar este partidos adelante”.

¿Contradictorio? Para Sandoval, no. El ex Unión Española aseveró que “la autocrítica es de todo el equipo. Ahora no puedo decir que esta pasando con el medio campo o con la defensa, pero si que vamos a trabajar duro. El equipo esta comprometido y queremos terminar de buena forma el campeonato”. Por lo mismo, el mediocampista sentenció que “somos un equipo comprometido y estamos en la lucha. Esta semana es clave para nosotros, para hacernos fuertes de cabeza”.

Trabajo que el propio jugador hizo después de dejar a su equipo con 10 hombres, cuando mejor jugaba ante Colo Colo. “Afecto mucho mi expulsión, en todo sentido, pues luego vinieron las lesiones, más expulsiones, mala fortuna y el equipo cae sicológicamente con esas cosas”, señaló y agregó: “”fue un retroceso para mi. Pero esto es así, se pasaron rápido las fechas y ahora quiero demostrar que quiero ganar con el equipo y hacer las cosas bien”.

Por último, sobre su futuro en el cuadro universitario, sobre todo ahora que habrá un rebaja en el presupuesto para el próximo año, Sandoval concluyó: “Solo he cruzado saludos con Luis Roggiero (gerente deportivo) y no he sabido nada de mi situación”.