Fernando de Paul reconoce que fue “una mala decisión” dejar partir al sicólogo del club

Universidad de Chile pasa por un mal momento. El equipo universitario no lo ha pasado bien en las últimas semanas y quedó muy distanciado de la pelea por el título.

Los azules arrastran una racha de cinco partidos sin conseguir la victoria y permanecen al borde de la zona de clasificación a las competencias internacionales.

A dos días del choque de la U contra Palestino por la 27° fecha del torneo nacional, Fernando de Paul tomó la palabra y consideró que fue “una mala decisión” dejar partir a Eugenio Lizama, el sicólogo que se encargaba de los jugadores del club.

“Sí, fue una mala decisión dejar partir a Eugenio. Creo que sí, era una persona muy importante, muy profesional, reconocido, pero cuando lo tienes cerca no te das cuenta de lo que vale”, señaló este martes el portero en conferencia de prensa.

“Creo que fue un error, no sé de quién. De parte nuestra, los jugadores, la verdad es que en ese sentido lo extrañamos, trabajábamos muchas cosas con Eugenio, no sé de quién fue el error, hubo tantos cambios que no sé ni quién estaba en ese momento”, continuó.

Además, resaltó que tras la partida del profesional nadie ha llegado a tomar el puesto. “Lamentablemente, teníamos a una persona importante en el club como Eugenio, que trabajábamos mucho la parte mental. Eugenio no está más, decidió irse para decirlo de alguna manera, creo que lo dejamos ir más que nada, y en estos momentos no tenemos una persona que está en el club trabajando esa parte, el que puede lo hace individualmente”, sostuvo.

En cuanto al presente del club, De Paul indicó que en el equipo no se han puesto una meta de clasificar a alguna copa internacional, sino que buscarán ir partido a partido.

“Hay que enfocarse en el próximo partido y tratar de ganarlo porque ya son muchos encuentros sin victorias. Después, hay que ir partido tras partido. Si hacemos las cosas bien terminaremos lo más alto posible a fin de año”, manifestó.

También priorizó el enfocarse en los objetivos colectivos de los universitarios antes de pensar en una eventual renovación.

“Quiero ir partido tras partido, tenemos el compromiso de salir de esta mala racha, estar enfocados en esto porque el club así lo requiere. No quiero pensar en lo que puede pasar conmigo y seguir en esta mala racha. Quiero enfocarme de lleno en conseguir resultados positivos para el equipo”, apuntó.

El duelo de los azules contra los árabes está programado para este jueves a partir de las 18.30 horas en el estadio El Teniente de Rancagua.