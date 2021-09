Gustavo Quinteros y la final de Copa Chile: “Ojala le podamos dar una gran alegría a la gente después de tanto sufrimiento”

La final de la Copa Chile ya es una realidad y tal como en el 2016, Colo Colo enfrentará a Everton en busca de la gloria en esta versión 2021.

Pero nada de esto pudo ser posible si no aparece Pablo Solari en los peores momentos de los albos ante Unión. Claro, los hispanos tenían que remontar cuatro goles, pero el Pibe anotó dos veces cuando los locales estaban más cerca del 2-0 que la visita de darlo vuelta.

“La verdad es que me saqué un peso bastante lindo y por ahí me venía frustrando porque no hacía goles y estas dos anotaciones me suben el animo. Estoy muy contento”, aseguró el juvenil argentino en los micrófonos de TNT Sports.

Luego el trasandino agregó que la clave del Cacique 2021 es “la perseverancia, Jugamos un partido de promoción hace seis meses y si me preguntabas si nos veías en la final y primeros en el Campeonato tan poco tiempo después, te decía que no. El grupo le cambió la cara a Colo Colo y Gustavo nos incentivó muchísimo”.

Por último, el autor de dos tantos dijo; “Me ilusiona mucho la final y estoy muy contento. Pero aun no ganamos nada y debemos seguir humildes como lo hemos hecho hasta ahora”.

Y si Solari estaba dichoso por su desempeño, ahora debe andar por las nubes pues, su jefe Gustavo Quinteros, lo elogió públicamente, “Solari jugó el partido de promoción y fue un fenómeno con 19 años recién cumplidos. Es un chico joven, que debe seguir creciendo, estoy muy contento con él y con todos los chicos que están trabajando como él y son del club”, soltó Facha.

El regalo para las y los hinchas

Quinteros se notaba entusiasmado con jugar su primer desenlace con la insignia mapuche, aunque él vivió el partido por la permanencia ante Universidad de Concepción de la misma manera. “Ya jugamos una final, la ganamos y eso fue fantástico. Este gran club pasó por un momento complicado, pero nos mantuvimos en primera y hoy disfrutamos otra final, mucho más linda y con jugadores nacidos en el club”, señaló y agregó: “Esperamos coronar este semestre con este objetivo y ojalá le podamos dar una gran alegría a la gente, después de tanto sufrimientos”.

Finalmente, el director técnico del líder del Torneo concluyó: “La verdad es que llegar a una final para cumplir un objetivo, es maravilloso. Estoy muy contento y orgulloso de los jugadores, porque están representando la garra y la entrega de este club”.