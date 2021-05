Hamilton se lleva una carrera de resistencia y estrategia en Montmeló

Hamilton otra vez en lo más alto del podio, la 98 para ser exactos. Lewis gana el Gran Premio de España por quinto año seguido y vuelve a poner el nombre de Mercedes en lo más alto. Lo logró en una carrera de resistencia pura y dura, con neumáticos gastados y su némesis peleándole cada curva. El del Reino Unido llegó primero a la meta de Montmeló por sexta vez, igualando a Michael Schumacher como los máximos ganadores del circuito.

Actualmente hablar de Fórmula Uno es hablar del duopolio Hamilton - Verstappen. Actualmente no hay otros pilotos que se les acerquen en cuanto a rendimiento, auto y ritmo. Es un duelo icónico, esclarecedor de estos tiempos modernos, donde solo dos escuderías tienen la capacidad de pelear el Mundial. Pero no solo es el auto. El gen ganador de ambos es único. Muy pocos corren como ellos, y carrera a carrera siguen agrandado la mítica de su batalla. Hoy no fue la excepción y los europeos volvieron a dar gala de su leyenda.

Curva uno de la primera vuelta y Max asalta la cima. Lo hizo con un movimiento a lo Hamilton. Atrevido por dentro, llevó a su rival al limite y se quedó con la punta. Después de eso una batalla de resistencia con todas sus letras. El neerlandés lideró hasta que se fue a los pits en la vuelta 25, un dolor de cabeza cuando el equipo de Red Bull lo tuvo 4.2 segundos parados y Lewis lo sobrepasaba. De ahí el británico hizo dos paradas, usando la misma variante de neumáticos que le dio la victoria el año pasado (rojo, amarillos, amarillos). Verstappen por su parte tuvo seguir hasta el final con solo una parada.

En las vueltas finales ya todo era tensión en el Red Bull número 33. Max corría a toda velocidad, siendo acechado por el auto más temible de todo el paddock. Para sumarle tensión, el nacido en Stevenage realizaba la vuelta más rápida de la carrera a once del final. Todo era resistencia y las ampollas de los neumáticos de ambos ya eran evidentes. Final de película donde Hamilton terminó siendo el protagonista. El siete veces campeón quiere todo y en la vuelta 59 asechó la cima para no dejarla. Experiencia pura. El premio de consuelo para el de los Países Bajos fue el punto extra por la vuelta más rápida.

Parecía la jornada de Charles Leclerc. El monegasco comenzó lanzado y rápidamente aseguró puestos de podio. Su Ferrari mostraba un ritmo glorioso, inalcanzable para Bottas, quien hablaba con su técnicos, buscando alguna solución para sobrepasar al chico de 23 años. Pero todo terminó cuando el piloto de la escudería italiana hizo su primera parada para cambiar neumáticos. Sin los rojos ese nivel pletórico del inicio quedó en un recuerdo y terminó cuarto, misma posición en la que comenzó.

Leclerc y Bottas, uno de los mejores duelos del día. (Photo by JAVIER SORIANO / AFP)

Uno de los duelos más apasionantes del día lo entregaron las leyendas Alonso y Vettel. Seis campeonatos mundiales entre los dos pilotos, quienes hoy compiten por la parte media de la grilla. Ya no son los tiempos de champán y podios, pero de todas formas siguen mostrando hambre y entrega. Tanto el español en su Alpine, como el alemán en su Aston Martin, tuvieron un inicio de temporada difícil, desolador, pero ya comienzan a recuperar su forma. Una muy buena noticia para la disciplina. El asturiano tuvo una mala pasada en los pits y quedó en el fondo, terminando 17°. El germano cruzó la meta 13°.

Checo Pérez terminó quinto, dándole puntos valiosos para los austriacos. Aún no es extraordinario lo del mexicano, pero por lo menos pelea arriba, algo que el año pasado con Albon no era garantía. Ricciardo por su parte logró la sexta posición, siendo el mejor piloto de McLaren en Cataluña.

Otro golpe de Mercedes en esta temporada. Aún hay pelea, mucho más reñida que la del año pasado, pero con los alemanes de nuevo como favoritos. La rutina de lo extraordinario otra vez. Hamilton y su victoria 98, la sexta en Montmeló. Fin de semana redondo. Pole número 100, victoria, liderato y declaración de principios.

Puestos carrera:

Piloto Escudería Lewis Hamilton Mercedes Max Verstappen Red Bull Valtteri Bottas Mercedes Charles Leclerc Ferrari Sergio Pérez Red Bull

Campeonato Mundial: