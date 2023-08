“Han sido semanas duras”: Nicolás Jarry se quiebra tras recordar a su familia en el sufrido triunfo en el US Open

Nicolás Jarry (25°) tuvo un debut complejo en el Abierto de Estados Unidos. El chileno superó en cuatro sets y más de tres horas al francés Luca Van Asshe (64°), teniendo que llegar al límite físico para asegurar su presencia en la segunda ronda del último Grand Slam de la temporada.

Por eso la conversación post partido estuvo cargada de emoción. El chileno habló del desgaste vivido en la cancha y los momentos de lucha que está viviendo por tener que estar lejos de su hijo recién nacido. Situación que incluso lo hizo quebrarse frente a las cámaras de ESPN.

Fue tras una pregunta sobre lo difícil que es viajar a Estados Unidos a solo días del nacimiento de su segundo hijo, estar a miles de kilómetros mientras su familia vive días totalmente distintos a los suyos. “han sido semanas duras… Pero estoy contento de seguir en carrera”, sostuvo el chileno con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos.

“Fue un partido duro. Las primeras rondas siempre son duras, uno no viene con mucho ritmo y va y viene. Por momentos me fui, sobre todo en el segundo set y a ratos en el cuarto, pero estos duelos me hacen más fuerte”, sostuvo el chileno tras un triunfo que lo deja a solo un paso del mejor ranking de su carrera. Si vence a Alex Michelsen (127°) en la segunda ronda aparecerá al menos como 21 del mundo.

De hecho, el chileno siguió reflexionando en torno a estas semanas convulsionadas, agregando que precisamente estos momentos son los que llevan a mejorar. “He pasado por momentos difíciles y son estos momentos, de lucha, los que hay que superar para bregar en los momentos bajos. Creo que lo hice bien y ahora a seguir”, lanzó.

Nicolás Jarry superó a Van Asshe, de 19 años, por 6-3, 3-6, 6-2 y 7-6(2) logró por segunda vez el paso a la ronda de los 64 mejores tras cinco años. De hecho, aquella ocasión en 2018 había sido su mejor resultado en el Abierto de Estados Unidos.