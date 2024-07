“Hazlo por mí”: la conmovedora carta que dedicó Sven-Göran Eriksson al DT de Inglaterra antes de la final de la Euro

A pesar de su linaje y alcurnia, la selección de Inglaterra tiene una deuda gigante con sus fanáticos. Una que está muy cerca de pagar en la final de la Eurocopa, el domingo en Berlín ante España, a las 15:00 horas de Chile.

Un déficit que se arrastra por varias décadas. Desde que el equipo levantó la Copa del Mundo en su casa, tras la final de 1966 frente a Alemania, la selección adulta de los Tres Leones nunca más volvió a conseguir una corona.

Precisamente, uno de los tantos entrenadores que falló en esa empresa fue el sueco Sven-Göran Eriksson, quien dirigió al equipo británico entre 2001 y 2006. Lapso en el que solo logró llegar a cuartos de final en dos versiones de la Copa del Mundo y una de la Eurocopa, el mismo torneo continental que está cerca de tocar.

A los 76 años, el entrenador aquejado de un cáncer de páncreas dedicó una conmovedora carta al actual técnico del equipo nacional, Gareth Southgate, para motivarlo antes de la definición del título en Alemania.

“Querido Gareth: hazlo por mí, por Sir Bobby y por Inglaterra”, se titula la misiva publicada en el diario inglés The Daily Telegraph, uno de los medios más tradicionales de Reino Unido, en la reconoce la enorme presión que significa ser el adiestrador del equipo.

“Oyes hablar tanto de 1966 y de lo que hizo el equipo de Sir Alf Ramsey, y sabes cuánta expectación hay sobre ti para acabar con todos esos años de dolor. Yo lo sentí. Sir Bobby Robson lo sintió. Cada uno de los 13 entrenadores desde Sir Alf lo habrán sentido. Ninguno lo ha conseguido, pero nadie ha estado más cerca que Gareth Southgate”, afirmó Eriksson en el sensible documento.

A renglón seguido se dirigió al exjugador oriundo de Watford, quien se retiró del equipo nacional con el sueco en la banca: “Gareth ha aprendido de los errores que cometimos -el bloqueo mental de los penales, en particular- y ha llegado más lejos que cualquiera de nosotros”.

Una gran final

En el torneo continental anterior, disputado hace tres años, los ingleses estuvieron cerca de tocar el cielo. Sin embargo, cayeron en los penales, tras igualar 1-1 con Italia en 120 minutos. En esta ocasión no puede fallar, tal como arenga en el exentrenador de Marcelo Salas en la Lazio.

“No se puede sobrestimar lo importante que puede ser el domingo para el futuro del fútbol inglés. Durante generaciones, los chicos y chicas jóvenes se sentirán inspirados para jugar. Este equipo tiene la oportunidad de demostrar a todo el país que ‘aquí estamos’”, escribió el sueco.

En la misma línea, advirtió de las fortalezas del rival: “España es muy buena, quizá el mejor equipo del torneo, pero en una final eso no importa. Inglaterra puede ganar”.

Incluso, tuvo enormes alabanzas para el extremo izquierdo hispano Lamine Yamal, quien este sábado 13 de julio cumple recién los 17 años, ya como una de las figuras de la Roja

“El impacto de Yamal me ha traído recuerdos de la Copa Mundial de 1958, aquí en Suecia. Brasil tenía un chico muy joven llamado Pelé. Todos conocemos su increíble irrupción y sus dos goles en la final. Jugadores así no aparecen muy a menudo. Yamal debería estar en la escuela. Pero seremos nosotros quienes leeremos sobre él durante mucho tiempo, quizá hasta el Mundial de 2042″, destacó el exseleccionador inglés.

“Me queda un año”

La postura del sueco adquiere una ingente fuerza, sobre todo cuando su salud lo tiene al borde de la muerte, como el propio profesional lo reconoce. Una situación que también le permite lanzar un potente mensaje.

“Hace un año me desplomé en mi casa y los estudios médicos que me practicaron descubrieron que había sufrido un derrame cerebral y tenía cáncer de páncreas. Se puede ralentizar el curso de la enfermedad, pero no se le puede operar. En el mejor de los casos, me queda un año. En el peor, algo menos”, advirtió con franqueza.

Asimismo, anunció que “Inglaterra tiene una gran, gran oportunidad. Y aunque no me he sentido bien en la última semana, veré el partido desde casa. Me encantaría ver ganar a Inglaterra. Al igual que a todos los seleccionadores que han intentado ganar un gran trofeo desde 1966 y no lo han conseguido. Vamos, Gareth. Haz lo que nosotros nunca pudimos”.