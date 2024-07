Histórico del Real Madrid: “Lo normal es que España sea la campeona”

Alfonso Pérez (51), exdelantero del Real Madrid, que jugó dos torneos de Eurocopa y un Mundial con España, ha seguido en detalle el certamen que se juega en Alemania. De cara a la final frente a Inglaterra, el hispano analiza con El Deportivo el cotejo que se jugará este domingo.

¿Cómo ha visto a España?

Es el equipo que mejor ha jugado al fútbol, ha ganado todos los partidos. Es el claro favorito para ganar la final. Eso, pese a que tendrá enfrente a un gran rival, que también ha hecho méritos para llegar a esta definición.

¿Y a Inglaterra?

Ha sido un equipo un poco irregular. Contra Países Bajos tuvo algunos momentos muy buenos. Los ingleses están ahí por méritos propios, tiene grandes jugadores, compiten muy bien. No creo que sea muy fácil para España ganar el partido. Pero si el equipo hispano sigue haciéndolo como hasta ahora, lo normal es que España quede como campeona.

¿La historia pesa? Se lo pregunto porque Inglaterra nunca ganó la Eurocopa…

No lo creo. En un único partido, en una final, pueden ocurrir un montón de situaciones. El partido puede estar muy abierto, cualquier error puede ser muy determinante.

¿Cuáles son las virtudes de España?

Está jugando a gran nivel, con muchas variantes, está en un buen momento de forma, tiene chavales jóvenes que lo están haciendo muy bien.

¿Es la selección más completa?

Colectivamente se entiende muy bien. Tiene un buen toque de balón, con mucha calidad y eso es muy importante hoy en día en el fútbol. No importa tanto la estatura de los jugadores o la fuerza, sino todo lo contrario. Tener el balón y manejarlo con calidad.

¿Qué le parece la irrupción de Lamine Yamal?

Ha sido un gran aporte. Para mí creo que ha sido el jugador más importante del Barcelona en la pasada temporada. Ahora está con confianza, está en un buen momento de forma.

¿Qué opina del técnico Luis de la Fuente?

Es un entrenador que conocía a muchísimos jugadores de este equipo desde las categorías inferiores. Eso es muy importante, da confianza a los futbolistas. Sigue la línea de juego y la filosofía de fútbol que lleva desarrollando España durante muchos años, que le ha dado tantos buenos resultados en la Eurocopa y el Mundial. Luis de la Fuente tiene el perfil del DT que sabe gestionar un grupo, esto es fundamental para el éxito.

¿Cómo ha visto la actuación del británico Jude Bellingham?

Estamos acostumbrados a verlo jugar bien en el Real Madrid. En la Eurocopa ha tenido altibajos, pero es un gran jugador. Si bien no está rindiendo a un gran nivel en la selección inglesa, eso no quiere decir que no vuelva a aparecer en cualquier momento.

Alfonso Pérez fue formado en Real Madrid, donde jugó hasta 1995.

Se miden dos escuelas diferentes en la final…

No sería tan tajante. España juega mucho al toque, pero en la liga inglesa se ha intentado jugar de la misma manera en los últimos años. No tan directo, como antiguamente. Marcas la diferencia con un estilo de juego y creo que España sí lo tiene. Inglaterra tiene buenos jugadores, sin un estilo claro.

¿Qué jugadores destacaría de su selección?

A mí me gusta mucho Rodri. Pero también destaco la Eurocopa de Fabián Ruiz, Lamine Yamal, Nico Williams…

¿Cómo toma las críticas que ha recibido Álvaro Morata?

Es cierto que Morata ha recibido diferentes cuestionamientos. Sin embargo, es un jugador que puede ser determinante de cara al arco y tiene la confianza del seleccionador que, al final, es lo que más importa. La gente le achaca que necesita muchas ocasiones para meter un gol, pero es el delantero centro de la selección y hay que confiar en él. Su trabajo, su esfuerzo, el aguantar el balón de espalda ha hecho buenos también al resto.

¿Qué equipo le decepcionó en la Eurocopa?

Italia no ha logrado hacer un gran torneo. Lo he visto un equipo muy defensivo, sin individualidades que marquen diferencias. Es un país que ha ganado cuatro títulos mundiales y ganó la última Eurocopa. No le vi un equipo potente. Siempre ha sido un referente del fútbol mundial, pero no termina de arrancar y de posicionarse como uno de los mejores.

¿Cómo vio la actuación de Kylian Mbappé?

Tuvo muchos altibajos, la lesión en la nariz, las críticas que han podido surgir en torno a él… No le he visto tan determinante ni tan participativo en esta Eurocopa. Teniendo un potencial y unas condiciones excepcionales muy buenas, no las ha aprovechado.

¿La Eurocopa es mejor que Copa América?

No he visto muchos partidos del torneo americano, pero si miré los acontecimientos ocurridos en las gradas tras el partido entre Uruguay y Colombia… Creo que en Europa está todo mejor organizado que en América. Hay muchos más medios y la planificación es mejor, en general. Se está acostumbrado a jugar competiciones europeas con selecciones y se hace de mejor manera.

¿Y la calidad de los planteles?

Hay muy buenos jugadores sudamericanos. De hecho, los mejores están en Europa en las ligas más importantes, eso puede equiparar un poco la calidad del torneo.